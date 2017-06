Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko (memis) face à la communauté musulmane - "Les chocs qu'a connus le pays n'entravent pas sa marche "

Je voudrais vous adresser les mots de son Excellence Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion de la célébration de cette Nuit du destin. Le président me charge de vous dire, c'est toujours un grand bonheur pour lui de partager ce moment avec la communauté musulmane. Chaque année, il est avec vous à l'occasion de cette nuit importante, surtout nuit de grandes prières, nuit de piété et de foi dans un mois important pour la communauté musulmane dans le monde.

Le président salue et félicite le COSIM et le Cheick Aima Aboubacary Fofana pour la bonne organisation de cette nuit. Il salue et apprécie le choix du thème qui a été brillamment développé par l'oustaz Ousmane Diakité. C'est un choix qui participe à l'émergence de ce qu'il appelle l'Ivoirien nouveau. Un Ivoirien qui est porté par les valeurs nobles, des valeurs qui sont inspirées par la loi morale. Le pré- sident pense effectivement que quand la valeur argent est trop importante dans une société, ça veut dire que les valeurs spirituelles s'enferment.

Donc il accorde beaucoup d'importance au renforcement de la spiritualité, au renforcement des grandes valeurs universelles qui portent aujourd'hui la modernité des peuples. Le président me charge, Cheik et chers imams, de vous dire combien il a apprécié votre engagement à travers le déplacement de tous les imams de Côte d'Ivoire à Bouaké pour sensibiliser les jeunes militaires lors de la crise du mois passé. Il vous remercie et salue ce rôle de médiation venant de vous en pareille circonstance. Le président voudrait également, au-delà de la communauté musulmane, rassurer l'ensemble des Ivoiriens de ce que ces chocs inté- rieurs et extérieurs n'entravent pas la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence.

C'est vous-mêmes les religieux qui enseignez qu'après des difficultés, il y a toujours des moments heureux. Un peuple ne peut marcher sans des difficultés inhérentes à la vie des nations et des peuples. « Ne doutez pas de la capacité du président à gérer le pays » Le président vous dit sa détermination à conduire ce pays dans la paix et pour le bonheur de chaque Ivoirien. Il fait partager sa confiance, car tel que vous le savez, le président dans sa vie, a relevé de nombreux défis. Par vos prières et par la volonté d'Allah, il a été toujours au rendez-vous des grands défis. Donc il me charge de vous demander de ne pas douter.

Par moments, la Côte d'Ivoire peut donner le sentiment de bouger, mais de ne pas douter qu'il conduira ce pays dans la paix et dans la prospérité pour le bonheur de tous. Je salue la présence à ses côtés de monsieur le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui vient d'une longue mission ayant permis à la Côte d'Ivoire de mobiliser des ressources pour l'exécution de son budget. Et ce qu'on peut en dire, c'est que ce rendez-vous, ce n'était pas un rendez-vous avec le FMI, la Banque mondiale, la France, qui sont les partenaires traditionnels.

C'est un rendezvous avec les banques de la finance, les privés, les fonds de pension, des jeunes qui ne croient qu'à la rentabilité de leur investissement. Et quand ils décident d'investir, ce n'est pas à la tête du client ou parce qu'ils aiment le pays. Mais parce qu'ils ont confiance que la marche de ce pays sera de telle sorte qu'ils pourront récupérer leur argent. Donc ils ont foi au pays, ils ont foi en sa gouvernance et ils ont foi au leadership interné par son chef. « Les investisseurs ont foi en la gouvernance de la Côte d'Ivoire » C'est important. On ne l'a pas souvent expliqué.

Ce qui fait que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ce sont des gens qui ne savent même pas où se trouve la Côte d'Ivoire. Mais des indicateurs macro-économiques sont tels qu'ils ont confiance. Et c'est vraiment l'expression du plus haut niveau de confiance en la Côte d'Ivoire. Donc il faut que les Ivoiriens, nous-mêmes, puissions nous approprier cette confiance pour faire avancer notre pays. Je voudrais également dire que notre pays vient d'être élu comme membre non permanent du conseil de sécurité de l'ONU.

L'un des rares pays qui à peine sorti d'une crise est appelé à la table de sécurité pour décider de la marche du monde, pour décider pour la gestion de toutes les crises dans le monde. C'est une marque de confiance. Et tout récemment, le président a été le premier chef d'Etat africain à être reçu par le président de la France. Mais pas parce que c'est un partenaire privilégié. Tous les pays : l'Afrique du sud, l'Algérie, le Sénégal... ont des rapports privilégiés avec la France. C'est une nouvelle équipe de dirigeants qui font tous sur la base du papier, de fiches. Ils regardent quel pays qui doit être encouragé à travers ce geste et tout le monde dit, que la Côte d'Ivoire va mieux.

Ce n'est pas le lieu de développer ce thème, mais je veux que vous ayez confiance à notre pays. C'est vrai, même les pays développés comme la France et les Etats unis, qui ont des PIB qui sont de milliers de fois supérieurs au nôtre ; il y a des gens qui sont mécontents. C'est ça l'exigence des peuples qui avancent. Mais nous ne devons pas perdre confiance à notre pays.

Le président me charge de vous faire partager sa confiance à l'occasion de cette Nuit du destin qui est une nuit de prière, de piété et de foi. Le président associe ses prières aux vôtres. Il demande au Tout-Puissant d'exaucer les prières qui seront faites par l'ensemble des membres de la communauté musulmane dans cette nuit importante à travers le pays. Le président sait que cette nuit est importante, c'est une nuit de solidarité, c'est une nuit de piété et de prière. Il souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix et pour tous les Ivoiriens, le bonheur.