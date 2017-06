Cote d'Ivoire: Crédit en faveur du pays - Le FMI décaisse plus de 78 milliards fcfa

133,8 millions de dollars, soit plus de 78,6 milliards de FCFA. Tel est le montant du crédit que le Fonds monétaire international (Fmi) a décidé d'octroyer à la Côte d'Ivoire. En effet, le 19 juin 2017, le Conseil d'administration du FMI a achevé la première revue de l'accord FEC (Facilité élargie de crédit) et de l'accord élargi en faveur de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que cette institution de Bretton Woods a approuvé un décaissement de 133,8 millions de dollars.

Dans sa note, le Conseil d'administration du Fonds moné- taire international (FMI) indique précisé- ment avoir achevé la première revue du programme économique de la Côte d'Ivoire appuyé par des accords triennaux au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de crédit (MEDC). Ce Conseil d'administration a en outre approuvé une augmentation du niveau d'accès dans le cadre des deux accords de 162,60 millions de DTS (soit environ 224,8 millions de dollars ou 25 % de la quote-part du pays).

La décision du Conseil d'administration porte ainsi l'accès total au titre des deux programmes à 650,40 millions de DTS (soit environ 899,2 millions de dollars ou 100 % de la quote-part). Ainsi, l'achèvement de la revue ouvre la voie au décaissement immédiat de 96,786 millions de DTS (soit environ 133,8 millions de dollars), dont 27,10 millions de DTS (soit environ 37,5 millions de dollars) suite à l'augmentation du niveau d'accès. Ce montant porte le total des décaissements au titre des accords à 166,472 millions de DTS (soit environ 230,1 millions de dollars).

Le Fmi ne tarit pas d'éloges à l'endroit du pays d'Alassane Ouattara. «Les résultats enregistrés par la Côte d'Ivoire dans le cadre de son programme appuyé par le FMI ont été satisfaisants. Le pays a été touché par un considérable choc des termes de l'échange et a connu des tensions sociales en début d'année. Cependant, ses perspectives économiques demeurent solides, avec une projection de croissance d'environ 7 % en 2017-19. », a déclaré au terme des délibérations du Conseil d'administration, Mitsuhiro Furusawa, Président par intérim et Directeur général adjoint.

Il s'est réjoui du fait que les autorités ont relevé ces défis de manière appropriée en diminuant les prix du cacao garantis aux producteurs et en adoptant des mesures d'ajustement budgétaire visant à limiter le déficit à 4,5 % du PIB en 2017. Mieux, l'équipe gouvernementale, sous l'onction du président Alassane Ouattara, ont également réaffirmé leur engagement à faire converger le déficit budgétaire vers la norme de l'Uemoa de 3 % du PIB d'ici à 2019.

« L'assainissement budgétaire s'appuiera sur la mise en œuvre de nouvelles mesures de mobilisation des recettes à compter de 2018 et sur la maîtrise des dépenses courantes tout en protégeant les dépenses en faveur des pauvres », a salué Furusawa. Avant de se féliciter du fait que les autorités aient entrepris d'améliorer la gestion des finances publiques et de renforcer les opérations de gestion de la dette avec l'assistance technique du FMI.

Cependant, le président par intérim et directeur général adjoint du Fmi a rappelé aux autorités ivoiriennes que pour accompagner le rééquilibrage budgétaire, elles devront corriger les vulnérabilités dans les secteurs énergétique et financier. Elles devront également accélérer les réformes structurelles pour contribuer à améliorer le climat des affaires et entretenir une croissance robuste et inclusive.

Pour rappel, les accords triennaux en faveur de la Côte d'Ivoire, d'un montant de 487,8 millions de DTS (soit environ 674,4 millions de dollars au moment de l'approbation, et l'équivalent de 75 % de la quote-part de la Côte d'Ivoire au FMI), ont été approuvés par le Conseil d'administration du FMI le 12 décembre 2016. Et cela, pour accompagner les efforts consentis par les autorités pour parvenir à une situation de balance des paiements viables, promouvoir une croissance inclusive, combattre la pauvreté, catalyser les financements publics et privés, et renforcer la résilience face aux chocs économiques futurs.