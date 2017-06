Cote d'Ivoire: Métro d'Abidjan - Amadou Koné à Paris pour boucler le dossier

Ainsi s'exprimait le 18 juin dernier, à l'aéroport Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, le président Alassane Ouattara, de retour de sa tournée européenne. Un déplacement qui l'avait conduit le 11 juin dernier en France, où dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, il avait été reçu par son homologue français, Emmanuel Macron. Depuis ce 22 juin, le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, Amadou Koné, est à Paris pour finaliser le dossier du projet lié au métro d'Abidjan suite aux engagements pris par les présidents français et ivoirien. Comme on le constate, les choses sont en train de s'accélérer après l'engagement de la France à aider la Côte d'Ivoire.

