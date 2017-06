Afrique: ONU - Antonio Guterres à la rencontre des réfugiés sud-soudanais en Ouganda

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et SCB Cameroun ont organisé, du 1er au 3 juin… Plus »

Le Haut-Commissariat aux réfugiés et le gouvernement ougandais estiment les besoins à 2 milliards de dollars par an pour faire face à la crise. Hier, l'Union européenne a annoncé débloquer 85 millions d'euros.

Antonio Guterres a assuré être en Ouganda pour plaider leur cause. « Nous devons vous remercier parce que vous recevez avec une énorme générosité tous ces gens et partagez vos ressources qui sont limitées comme vous l'avez mentionné. Donc nous sommes très reconnaissant. Et nous demandons à la communauté internationale d'être à la hauteur de votre générosité en soutenant totalement le gouvernement et l'Ouganda, ensemble avec les réfugiés. »

Le secrétaire général, conscient des difficultés auxquelles font face réfugiés et ONG, a aussi souhaité rencontrer les communautés locales ougandaises. Un leader local a expliqué les problématiques posées par l'arrivée massive des réfugiés : « Nos écoles, nos centres de santé, nos ressources en eau, nos routes ne sont pas prévu pour un aussi grand nombre. Par exemple, cette école a été prévue pour 600 enfants mais avec les réfugiés aujourd'hui on a trois fois ce chiffre. »

A peine descendu de l'hélicoptère, le secrétaire général des Nations unies est allé au contact des Ougandais et des réfugiés, les interrogeant sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans le camp d'Imvepi, il a été à la rencontre des réfugiés, femmes et enfants.

