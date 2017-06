Cote d'Ivoire: Conseil des ministres / Amélioration des conditions de vie des ivoiriens - Le gouvernement crée un conseil national de lutte contre la vie chère

Les choses se précisent dans la lutte contre la vie chère. Après avoir déterminé les postes de consommation les plus importants dans le quotidien des Ivoiriens (alimentation, transport et logement) ; le gouvernement vient d'adopter un décret portant création du Conseil national de lutte contre la vie chère ; montrant ainsi sa ferme volonté d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. C'était mercredi dernier, lors de l'hebdomadaire conseil des ministres présidé par le chef de l'Etat, le Président Alassane Ouattara.

Ce décret, selon le porteparole du gouvernement, s'inscrit dans le cadre des mesures envisagées en vue de lutter plus efficacement contre les facteurs et pratiques qui favorisent la hausse des prix des denrées alimentaires, du transport ainsi que du logement. Ainsi, sous l'autorité du Premier ministre, explique Bruno Koné, ce conseil a principalement pour mission de coordonner les stratégies de lutte contre la vie chère définies par le gouvernement et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre.

A ce titre, poursuit-il, ce conseil est chargé de faire des recommandations au gouvernement sur les questions relatives à la hausse des prix et à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation en général et en produits de première nécessité en particulier ; de veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie ; d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation ainsi que sur la disponibilité de ces produits sur toute l'étendue du territoire national ; de suggérer des réponses aux propositions des associations de consommateurs liées à la vie chère...

« Ce comité produira chaque trimestre, à l'attention du gouvernement, un rapport sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire », a-t-il relevé. Le gouvernement a, par ailleurs, adopté un décret portant création du Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN) de football 2021. Et ce, dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Le COCAN 2021, placé sous l'autorité du Premier ministre, a pour mission d'assurer l'organisation de la CAN 2021, conformément aux statuts de la Confédération Africaine de Football, au cahier des charges de la Coupe d'Afrique des Nations et à l'accord par lequel la Confédération Africaine de Football confie à la Fédération Ivoirienne de Football, l'organisation et l'accueil de cette compétition continentale.

Ainsi, le COCAN 2021, selon le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, est notamment de mettre en place toutes les structures et commissions techniques nécessaires à la bonne organisation de cette compétition. Enfin, le ministre Bruno Nabagné Koné a informé que la Côte d'Ivoire a été élue au Conseil d'administration du Bureau International du Travail (BIT). « La Côte d'Ivoire a été élue membre du Conseil d'administration du BIT, se classant 2e pays africain au titre du collège africain », s'est-il félicité. A l'en croire, cette élection permettra à la Côte d'Ivoire d'intégrer le cercle des Etats chargés de décider au plan mondial, pour les trois (03) prochaines années, des politiques en matière de travail, d'emploi et de protection sociale.