Cote d'Ivoire: Ballet national - Bandaman confie trois projets majeurs à Momboye

Le célèbre chorégraphe ivoirien, mondialement connu, Georges Momboye a du travail ! Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, vient de lui confier trois projets culturels importants à savoir : le renouvellement du Ballet national, la création du cirque de Côte d'Ivoire et la mise sur pied du carnaval AbiSamba.

L'information a été portée, mardi dernier, à la connaissance de la presse, au cours d'une rencontre avec des journalistes, dans la salle de conférences du ministère de la Culture et de la Francophonie, perchée au 22ème étage de la tour E, cité administrative au Plateau.Face donc aux médias, le directeur général du Cnac (Centre national des arts et de la culture), Liazéré Elie Kouao, et Georges Momboye ont livré les grandes lignes de ces initiatives culturelles. Pour George Momboye, il faut que le Ballet national soit différent de ce qu'il était par le passé. « L'idée, c'est de rassembler tous les meilleurs talents de Côte d'Ivoire. Je vais apporter de la couleur et la technique », a indiqué le chorégraphe et metteur en scène.

Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il va aussi mettre sa renommée et son carnet d'adresses étoffé au service de cette compagnie qui représentera la Côte d'Ivoire aux grands rendez-vous des arts et de la culture, dans le monde. Pour le recrutement des artistes (danseurs et chanteurs percussionnistes), il va lancer, après les 8èmes jeux de la Francophonie prévus en juillet, un appel à candidatures et faire des auditions. « Après, on fera aussi la formation », a-t-il précisé. S'agissant du cirque de Côte d'Ivoire, Georges Momboye s'appuiera, sans doute, sur l'expé- rience de « Afrika Afrika », l'un des plus grands cirques africains, qu'il a créé et qui a rassemblé 3 millions de spectateurs en Europe.

« Je vais commencer avec ceux qui ont déjà l'habitude du cirque. Je ferai venir des gens de la Guinée, du Ghana, de la Chine et d'autres pays, pour former les jeunes d'ici », a souligné Georges Momboye. Quant à Abi-Samba, il faut savoir que c'est un carnaval féérique qui fera la jonction entre l'Abissa et la Samba. « Abi-Samba se veut un ensemble de partage, de rencontre, de création, de célébration et surtout de brassage culturel entre les traditions du peuple N'Zima, et celles des populations du Portugal, du Brésil, mais tout en mettant en évidence la singularité des valeurs touristiques et culturelles d'Abidjan.

Abi-Samba sera la vitrine de la fête de réjouissance, de la danse et de la musique », a expliqué Georges Momboye. A l'en croire, ces projets seront mis en œuvre l'année prochaine, via sa structure SummumPlus, une société internationale de spectacles. « La première sortie du ballet national et du cirque de Côte d'Ivoire aura lieu en février 2018. L'Abi-Samba suivra plus tard », a révélé M. Momboye. De son côté, M. Liazéré Elie Kouao s'est réjoui de cette collaboration qui, à ses yeux, va booster le secteur des arts et la culture en Côte d'Ivoire. « Pour que les arts puissent exploser, il faut qu'ils soient faits par des professionnels », a-t-il ajouté