Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne d'athlétisme - Serge Doh ou le sprint vers le renouveau

Détection-formation-restructuration ! C'est sous ce triptyque que Serge Doh décline son projet pour l'athlétisme. Confinée dans un programme estampillé du sceau «Le sprint vers le renouveau», la vision de l'ancien athlète international va ouvrir de nouveaux horizons pour la première discipline olympique. Un vaste programme porteur d'idées novatrices que l'homme d'affaires a présenté, le jeudi 20 juin dernier, en conférence de présence dans la commune de Port-Bouët.

«L'athlétisme a besoin d'un manager», a déclaré Serge Doh. Conseiller sportif de Murielle Ahouré et spécialisé dans le business international, le père de la première carte prépayée VISA (Africard) en Afrique francophone, se trouve les qualités nécessaires dont a besoin l'athlétisme pour atteindre un autre cap. D'où son appel au consensus autour de lui. Parce, a-t-il affirmé, «J'ai un plus et c'est ce petit plus qui fera la différence.»

En s'affichant comme l'homme du renouveau de l'athlétisme, le médaillé d'or au lancer du disque et médaillé de bronze au lancer de poids au Championnat d'Afrique de 1996 à Yaoundé envisage de signer plusieurs conventions (OISSU, Région Ile de France, Francophonie, Universités américaines, Grands clubs d'athlétisme en France, Nike international, Equipementier,... ).

A travers ces différentes conventions, il envisage une politique de détection des meilleurs talents dès le bas âge, la recherche de bourses sport et études, des stages de perfectionnement pour les techniciens, encadreurs techniques et administratifs, l'équipement de l'équipe nationale, la création d'une boutique fédérale pour l'équipement de tous les clubs et création d'emplois pour les athlètes. Dans sa vision managériale, celui qui promeut une «présidence collégiale» entend doter, la direction technique nationale (DTN), les ligues et les clubs en budget de fonctionnement et en équipements.

La création d'un siège fédéral, d'un comité de sages (pour les conseils et les médiations), et le renforcement et la restructuration du centre d'entraînement de haut niveau Murielle Ahouré font partie de son programme. La signature de contrat de partenariat avec les mairies, l'animation de parcours de santé, le branding des espaces de sport, la redynamisation du meeting Gabriel Tiacoh, du marathon d'Abidjan et du marathon de Côte d'Ivoire tiennent une place de choix dans «Le sprint vers le renouveau.» Une reviviscence pour laquelle il invite les acteurs qui sont «face à l'histoire, à faire fi du copinage et des affinités et d'opérer le choix de la relance».