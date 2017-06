Cote d'Ivoire: Trop perçus sur salaire des fonctionnaires et agents de l'Etat - Le trésor public initie une campagne de sensibilisation

Sont attendus à cette rencontre les Sous-préfets, les Directeurs régionaux, les Directeurs départementaux, le Directeur de l'hôpital, les Secrétaires généraux des Mairies, les Commissaires de police, les Proviseurs de lycées, les Censeurs de lycées, les Inspecteurs de l'enseignement primaire, les Économes, les Officiers d'Etat civil. L'Agence comptable des créances contentieuses (Accc) a pour mission de recouvrer les recettes non fiscales dont les trop perçus sur salaire et accessoires de solde.

La sensibilisation qui touchera aussi les Gestionnaires des ressources humaines de l'État les obligerait à la transmission diligente des informations relatives à la position ou à la situation administrative n'ouvrant pas droit à la rémunération. Surtout que la cause majeure qui engendre ces trop perçus est la transmission tardive des informations sur les positions et situations des agents à la Fonction Publique et à la Direction de la Solde. Toute chose qui entraîne des pertes considérables sur la trésorerie de l'État. Cette campagne de sensibilisation concerne les régions de Daloa, Odienné, Bouaké, Korhogo et Bondoukou.

« La problématique des mandatements indus : les trop perçus sur salaire des fonctionnaires et agents de l'État ». C'est autour de ce thème que la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, à travers l'Agence comptable des créances contentieuses (Accc), organise une campagne de sensibilisation à l'attention des Gestionnaires des ressources humaines de l'État de la région du Haut Sassandra le 27 juin 2017.

