Cote d'Ivoire: Molière (chanteur) - "A cause de la piraterie, les artistes meurent à petit feu"

interview

Il n'avait plus sorti d'œuvre musicale depuis 2010. Cette année, Molière, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a signé, le 12 mai dernier, son retour dans les bacs avec « Chargeur universel ». Une «galette » de 14 titres concoctés dans la pure tradition zouglou. Dans cet entretien, Maxime Duhi Ogou, son nom à l'état civil, explique pourquoi il a mis du temps pour revenir, et se prononce sur la piraterie qui gangrène l'industrie musicale.

Pourquoi avoir attendu 7 ans pour sortir une nouvelle œuvre ?

Je n'ai pas voulu faire les choses dans la précipitation. C'est pourquoi, j'ai pris le temps nécessaire pour faire cet album. J'ai travaillé dur, avec minutie, en étant attentif au moindre détail. Le résultat, c'est une œuvre de 14 titres arrangés par David Tayorault et Olivier Blé. Je voulais aussi attendre le bon moment pour me lancer à nouveau sur le marché musical. Personnellement, je suis fier du travail abattu et j'espère que les mélomanes vont aimer l'album.

Justement quels sont les thèmes que vous développez sur cette œuvre ?

Molière : Je parle des sujets de toujours, des problèmes de la vie comme la maltraitance, l'insouciance de la jeunesse. J'invite les jeunes à prendre conscience des difficultés de la vie et surtout à se battre pour s'en sortir. J'exhorte également à l'épargne car sans l'épargne on ne peut rien faire. Je chante aussi l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de vie harmonieuse.

Vous accompagnez la sortie de cette œuvre avec une nouvelle danse dénommée « Ôyôlê ». Pouvez-vous nous en dire plus ?

C'est une danse que j'ai découverte dans un village de Daloa. J'y étais pour des obsèques et au cours de la cérémonie, je me suis rendu compte que vieux, vieilles, adultes et enfants dansaient cette danse. Cela m'a tout de suite impressionné. J'ai décidé donc d'en faire la promotion.

Croyez-vous que cette danse va séduire vraiment les mélomanes ?

Ah oui, j'y crois dur comme fer. Et cela pour deux raisons essentielles. D'abord, c'est une danse plaisante. Ensuite, elle est facile à exécuter. Cette danse consiste à faire des mouvements légers en s'abaissant et en se relevant un peu. Je vous assure que tout le monde peut la danser. C'est justement une danse pour ceux et celles qui ne savent pas danser. Elle ne demande pas beaucoup d'énergie. Je l'appelle même la danse de la douceur.

Combien a nécessité la production de cet album ?

« Chargeur universel» a coûté environ 17,5 millions FCFA. Ce montant prend en compte la confection de la jaquette, la réalisation du clip, le cachet des arrangeurs, la séance studio, etc. Je suis presque le producteur de cet album, parce que j'ai sollicité des grands frères pour me donner un coup de main. Ce sont Général Fah et Assi Oscar (ndlr : qui est malheureusement décédé le 26 mai dernier)

Pourquoi avoir injecté autant d'argent dans une œuvre alors que le marché est aux mains des pirates ?

Si on a osé, c'est qu'on a une stratégie particulière pour rentabiliser cet album. On a étudié le terrain. On a pris des conseils auprès de personnes de métier qui maîtrisent la distribution de ce genre de produit commercial. On a décidé de chanter donc on doit se donner les moyens de s'en sortir et d'avancer. Nous, on ne regarde pas du côté de la piraterie, on avance. Seulement mon plus grand vœu, c'est que les autorités se penchent sur ce problème pour le régler une bonne fois pour toute. Parce que c'est à cause de cette gangrène que des artistes arrê- tent leur carrière, alors qu'ils ont du talent à revendre, pour aller s'installer en Europe. Les artistes sont en train de mourir à petit feu.

A propos, que faut-il faire, selon vous, pour juguler ce fléau ?

Je pense qu'il faut une volonté politique. Si l'Etat veut que la piraterie s'arrête demain, elle s'arrê- tera. C'est à lui de prendre les mesures qu'il faut pour éliminer ce fléau. Aujourd'hui, quand tu arrêtes les pirates, ils te disent carrément que ça ne dépend pas d'eux et qu'ils cherchent leur pain. Ils te disent même que tant qu'on leur remettra des CD, ils les vendront. Les gens m'appellent pour m'informer de la présence de mon CD dans des villes qu'on n'a même pas fourni...

C'est grave ! Avant, on considérait les artistes. Je me souviens qu'à mon deuxième album, un monsieur comme Amos Zéréwé m'a offert 12 millions FCFA pour mes frais de studio. Je n'étais pas le seul. Certains ont reçu de fortes sommes d'argent et d'autres, des véhicules. Pourquoi ? Parce que ce genre de personne avait confiance à la musique ivoirienne. Il y a aussi qu'à cette époque, on pouvait rentabiliser les œuvres musicales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Pour finir, d'aucuns vous reprochent de vous dépigmenter la peau. A quoi cela répond il ?

Molière : Si je choque quelqu'un avec ça, je m'en excuse. Mais je ne suis pas une personne de teint noir de nature. Aujourd'hui, j'utilise de vrais savons qui font ressortir mon teint. Quand on dit que l'eau lave et que c'est l'argent qui rend propre-là, ce n'est pas faux. Avant, je me promenais sous le soleil. Aujourd'hui, c'est fini ça ! Chez moi, il y a le fréon. Dans ma voiture, il y a le fréon et je fréquente des endroits où il y a le fréon. Dites-moi, comment mon teint ne va pas changer ? N'empêche, un artiste ne doit pas discuter avec ses fans. Il doit les écouter et essayer de rentrer dans ce qui leur convient. Puisque c'est l'artiste qui leur donne l'occasion de parler. Si j'étais une quelconque personne, ils ne parleraient pas ainsi.