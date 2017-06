Burkina Faso: Concertation Etat ONG Associations de développement

En collaboration avec le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG), le ministère en charge de l'économie a organisé la Ve édition des Journées nationales de concertation Etat-ONG/Associations de développement, les 21 et 22 juin 2017 à Ouagadougou. Les échanges directs entre le gouvernement et les participants ont été le clou de l'édition.

Après deux années consécutives d'interruption pour des raisons conjoncturelles, les Journées nationales de concertation (JNC) Etat-Organisations non gouvernementales (ONG)/ Associations de développement (AD) renouent avec la tradition. En effet, sous la houlette du ministère en charge de l'économie et des finances, en collaboration avec le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG), la Ve édition de ces journées s'est tenue, les 21 et 22 juin 2017, à Ouagadougou. Plusieurs activités étaient au programme. Parmi celles-ci, des expositions de produits locaux artisanaux, agricoles et cosmétiques transformés par des ONG et des AD. De plus, des communications ont été faites tout au long de l'édition sur le thème central , «Le Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020 : contributions des Organisations

non gouvernementales et Associations de développement à sa mise en œuvre et à son suivi-évaluation». Ce thème est évocateur, selon le président de la Ve édition des JNC, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, qui s'est confié à l'entame des échanges directs entre les participants. Car, a-t-il soutenu, il constitue l'opportunité de sensibiliser le monde associatif aux enjeux du PNDES. «La nécessité d'impliquer de façon efficace et responsable tous les acteurs au développement dans la mise en œuvre du PNDES s'impose et permettra de mutualiser les efforts», a-t-il ajouté.

Cette vision a été aussi partagée par la présidente du conseil d'administration du SPONG, Juliette Compaoré. La thématique de la contribution des ONG et AD à la mise en œuvre du PNDES, selon elle, permettra, d'une part, de partager les préoccupations, les besoins et les recommandations des mouvements associatifs et, d'autre part, de trouver des solutions idoines afin d'accroître leur contribution aux efforts de développement du pays. En jetant un regard rétrospectif sur les réalisations des ONG et AD couvrant la période 2010-2015, Paul Kaba Thiéba a dressé un tableau assez reluisant. «Plus de 333 milliards de F CFA ont été mobilisés et investis par les ONG et AD. Ces ressources ont permis, entre autres, l'aménagement de 29 780 hectares de terrain agricole, l'octroi de microcrédits à plus de 161 800 bénéficiaires et la réalisation de plus de 240 établissements scolaires, 50 centres de santé, 4312 points d'eau, 76 330 latrines», a-t-il salué.

Faciliter l'accès des ONG aux sources de financement

Pour la période 2016-2017, a fait savoir Mme Compaoré, près de 135 milliards F CFA sont attendus. Ces chiffres, à l'entendre, sont en deçà des capacités réelles de mobilisation de ressources par les ONG en raison de la précarité de l'environnement dans lequel elles évoluent. C'est pourquoi, a-t-elle lancé, l'Etat doit créer un cadre plus favorable à travers, par exemple, l'institution d'un instrument de soutien et de garantie du co-financement pour les actions qui accompagnent la mise en œuvre du PNDES. Elle a, également, souhaité la prise d'un décret d'application de l'article 21 de la loi 064-CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d'association en vue d'instaurer une ligne budgétaire et de clarifier les voies d'accès aux associations qui accompagnent des missions de services publics. Ces recommandations, jugées légitimes par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, vont être examinées par l'ensemble des acteurs au cours du conclave.

Tout en réaffirmant l'engagement et la mobilisation des ONG et AD sur les différents chantiers de développement autour du PNDES, la présidente du conseil d'administration du SPONG a rappelé au gouvernement que la contribution de toutes ces structures associatives au succès du PNDES passe, non seulement, par la mise en œuvre de projets et programmes sectoriels opérationnels, mais aussi, par des actions de veille, de suivi et de contrôle citoyen des politiques publiques. Et le Premier ministre de porter ce message aux départements ministériels et aux collectivités territoriales qu'il invite à une meilleure coordination et complémentarité avec ces ONG et AD, au nombre de 275.

En outre, le président des Vèmes JNC, Paul Kaba Thiéba, a rendu un hommage à l'ensemble des ONG et AD qui, à l'écouter, sont des partenaires incontournables de l'Etat en faveur du développement socio-économique du pays. Il les a encouragées à persévérer dans leurs efforts respectifs.