Ile Maurice: Escroquerie - Le couple Sicart souhaite se rendre volontairement en France

Jonathan Sicart et son épouse, Carine Sicart-Callejo, refusaient d'être extradés en France. Revirement de situation : ils désirent désormais retourner volontairement dans l'Hexagone.

Leur homme de loi, Me Gavin Glover, Senior Counsel, assisté par Me Yahia Nazroo et l'avoué Bhooneshwar Sewraj, Senior Attorney, a fait part de leur souhait en cour de district de Port-Louis ce jeudi 22 juin 2017. Les deux conjoints ont été arrêtés le 13 juin, étant recherchés par Interpol pour une escroquerie en France.

«Mes clients ont retenu les services d'un homme de loi en France, afin d'assurer la liaison avec les autorités françaises par rapport à cette demande d'extradition. Il a essayé de prendre contact avec la vice-présidente de l'instance juridique de Toulouse», explique Me Glover qui soutient qu'une lettre a été envoyée à la vice-présidente. Pour le Senior Counsel, cette demande d'extradition de Jonathan Sicart et Carine Sicart-Callejo n'a pas sa raison d'être.

«Mes clients sont prêts à prendre le premier vol pour se rendre devant les autorités françaises afin de répondre à l'interrogatoire auquel ils doivent faire face. De ce fait, je ne vois aucunement pourquoi les présentes procédures doivent se poursuivre», dit Me Gavin Glover, qui demande également que les autorités mauriciennes accompagnent les deux suspects ainsi que leurs enfants.

En revanche, Me Yvan Jean Louis, du bureau de l'Attorney General a objecté à la demande de Me Glover. Il maintient que les débats sur les procédures d'extradition devront avoir lieu en cour, tout en soutenant que des Red Notices ont été émis par Interpol sur ces suspects qui sont recherchés. «My Learned friend has not laid any legal proceedings why this matter should not be proceeded», dit l'homme de loi.

Me Gavin Glover SC devra répondre que ces procédures n'ont rien à avoir avec la France. «The end result would be that my two clients will, in effect, go to France, in order for French authorities to deal with them as deem fit», poursuit-il devant la magistrate Navina Parsooramen.

Les deux parties devront se voir ce vendredi pour trouver un consensus.

8 115 260 euros de préjudice

Un affidavit avait été présenté par le bureau de l'Attorney General. Le document stipule que les deux Français étaient à la tête de l'entreprise Alenzo Materiels qui est spécialisée dans le transport routier. La compagnie louait des camions auprès des différents plaignants : CNK Industrial Capital Europe. «During the currency of the leasing contracts, Alenzo Materiels fraudulently and illegally sold some 162 leased trucks to SOPLIN (compagnie à Bordeaux), without the payment of the residual values on the trucks to the leasing companies. Soplin in turn sold the trucks to third parties. The prejudice is valued at Euros 8 115 260», peut-on lire dans le document.

Ainsi, selon l'affidavit, «through a series of layering transactions... the proceeds of the sale of the trucks came into hands of the Applicants». Une enquête a été ouverte en France et les autorités françaises ont émis deux mandats d'arrêts français et européens contre Jonathan Sicart et Carine Sicart-Callejo, qu'elles considèrent comme des fugitifs.