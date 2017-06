Togo: L'alliance du téléphone et du solaire

L'étude de vulnérabilité et de sécurité alimentaire et nutritionnelle chez les… Plus »

La commercialisation des équipements solaires individuels se fera par l'intermédiaire de sociétés privées. Le rôle de l'Etat sera de mettre en place les conditions pour que l'initiative soit la plus efficace possible.

Les ministres des Mines et de l'Energie et de l'Economie numérique ont donné des détails sur cette opération.

Une initiative présidentielle baptisée 'CI-ZO' a été annoncée jeudi en conseil des ministres. Elle doit permettre à plus de 2 millions de togolais d'accéder à l'électrification d'ici 2022 grâce à des kits solaires individuels payés de manière échelonnée via les porte-monnaie mobiles. Cette innovation ferait ainsi passer le taux d'électrification rurale de 7% à plus de 40% d'ici 2022.

