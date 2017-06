Congo-Kinshasa: Lieutenant Jules Ngongo - «Parmi les assaillants de Beni, il y a des évadés de la prison de Kangbayi»

D'abord, nous rappelons que nous avons prêté serment de protéger la population, de défendre l'intégrité du territoire national. Nous demandons à la population d'avoir confiance aux forces armées de la RDC et de dénoncer tous les cas suspects et de collaborer avec l'armée en temps réel. Cela va nous permettre de faire notre travail conformément à la constitution. Nous décourageons aussi tous les jeunes qui sont membres des groupes Maï-Maï.

Ils ont fait un débordement en se camouflant dans la population. On ne les a pas identifiés en tenue. C'est après l'attaque que nous avons su que c'était les mêmes gens que les autres [habitants] avaient vu. Ils ont fait juste un petit débordement pour arriver dans la ville de Beni. Nous avons laissé une brèche pour qu'ils puissent entrer. Ensuite, nous avons fait l'action. Et cette action a payé. Au total 13 combattants Maï-Maï ont été tués, 13 capturés et 6 blessés.

