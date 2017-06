Togo: Les populations rurales y verront beaucoup plus clair

L'étude de vulnérabilité et de sécurité alimentaire et nutritionnelle chez les… Plus »

Outre l'accroissement notable du taux d'électrification rurale (qui devrait passer de 7% à plus 40%), CIZO favorisera l'adoption massive des paiements via téléphone portable dans les zones rurales et, par conséquent, l'inclusion financière.

La mise en œuvre de cette initiative mobilisera un investissement de plus de 68 milliards sur 5 ans, et sera essentiellement financée par des capitaux privés.

A partir de 100 Fcfa par jour, il sera possible d'ici la fin de cette année de disposer de kits solaires individuels garantissant une électricité propre, fiable et de qualité.

Faure Gnassingbé a annoncé jeudi le lancement de l'initiative baptisée 'CIZO' (Allumer en langue Guin). Elle vise à étendre l'accès à l'électricité à plus de 2 millions de togolais (300.000 foyers) au cours des cinq prochaines années, par la mise à disposition de kits solaires individuels payés de manière échelonnée via les porte-monnaie mobiles.

