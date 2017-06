Madagascar: Hôpital de Befelatanana - Triple événement, hier

D'une part, la réhabilitation du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana et d'autre part, la réhabilitation du service cardiologie et du Pavillon spécial B. S'y ajoute l'inauguration de la rampe du Centre Hospitalier Universitaire de Gynéco-Obstétrie de Befelatanana, plus communément appelé maternité de Befelatanana. Ces trois événements ont marqué la journée d'hier dans ce centre hospitalier où le couple présidentiel a été présent à l'occasion de la cérémonie d'inauguration.

150 millions. Ces travaux de réhabilitation des services du CHUJRB, avec le concours des partenaires financiers, ont débuté en février 2017. Les locaux vétustes des trois étages de l'unité des soins intensifs ont alors été modernisés et des travaux de peinture, effectués sur l'intérieur et l'extérieur du bâtiment des services cardiologie et le Pavillon Spécial B ainsi que l'unité de soins intensifs cardiologiques. S'y ajoutent le remplacement des sols par un revêtement en céramique et la modernisation des installations électriques et sanitaires. Des travaux de réhabilitation qui ont nécessité un budget de 150 millions d'ariary. L'entreprise donatrice, Jovenna, a également octroyé 34 matelas médicalisés. Par ailleurs, ces services disposent de deux nouvelles salles de consultation et une grande salle de conférence dotées d'équipements matériels de bureau offerts par la première dame. Et enfin mais non des moindres, une ambulance médicalisée neuve a été remise au CHUJRB.

Rampe. A quelques dizaines de mètres de là, le Centre Hospitalier Universitaire de Gynéco-Obstétrie de Befelatanana (CHUGOB) dispose, lui aussi, désormais d'une rampe reliant les quatre étages du bâtiment, que les malades, les parturientes, les accompagnants et le personnel médical pourront utiliser. Cette nouvelle infrastructure dont la construction a débuté en février 2016, pour s'achever au début de ce mois de juin, est le fruit d'un partenariat avec le gouvernement japonais. Le Japon a ainsi octroyé 169 000 euros tandis que l'Etat malgache, à travers le ministère de la Santé publique s'est engagé à payer la TVA de 20%.