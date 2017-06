Congo-Kinshasa: La CENI, le CSAC et la CNDH invités au respect strict des droits humains

Les participants aux travaux des consultations qui se sont tenues à la Maison des élections durant 48 heures, soit mardi 20 au mercredi 21 juin 2017, ont examiné de questions. Il s'est agi notamment du processus de l'enrôlement et sécurisation, du respect des droits humains durant la électorale, des arrestations arbitraires, du déploiement matériels, etc.

Ces débats ont été organisés sous la houlette du Bureau de Nations-Unies pour les Droits de l'Homme (BCNUDH), et ont autour de la table, des membres de la Commission Electorale Indépendante (CENI), de la Commission Nationale des Droits de l' (CNDH), du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la (CSAC) et des ONG de défense des droits de l'Homme. C'était l'occasion de faire le point sur la situation des droits de l' dans le contexte électoral actuel, afin de favoriser l' d'un plan d'action entre partenaires institutionnels.

Venus de plusieurs provinces de la République Démocratique du Congo,

les participants ont proposé de nombreuses recommandations. A l' de la CENI, la mise en application du protocole d'accord CENI-CNDH, surtout, veiller scrupuleusement à l'application des mesures en faveur des personnes vulnérables.

La CNDH a été chargée d'enquêter sur tous les cas de violation, renforcement des capacités d'intervention des associations de des droits de l'homme, orienter les plaignants et victimes et aider à ester en justice contre toutes violations des droits l'homme, procéder aux visites périodiques des centres et de détention.

Quant au CSAC, il lui a été demandé de faciliter l'accès aux médias tout le monde même aux personnes vulnérables, exiger aux maisons presse de prendre des dispositions nécessaires pour accommoder personnes vivant avec handicap. Les ONG devront assurer sensibilisation des groupes vulnérables sur tous les régissant le processus, informer l'opinion et les institutions sur réalités vécues sur terrain.

Lors des discussions, le BCNUDH a reconnu l'existence des recueillies sur terrain indiquant une forte dégradation de situation des droits de l'homme, particulièrement ceux en lien avec processus électoral. Rien qu'en décembre 2016, le BCNUDH a des dizaines de morts et blessés ainsi que la destruction des biens édifices publics et privés.

Abondant dans le même sens, le président de la Commission des droits de l'homme (CNDH), Mwamba Mushikonke Mwamus et celui CSAC, Tito Ndombi, ont tous, pris l'engagement de promouvoir protéger les droits de l'homme tout en veillant sur des mécanismes garantie des libertés fondamentales des citoyens conformément missions leur dévolues par la loi.

Quant à la CENI, son rapporteur a noté qu'à ce jour, 28 063 électeurs ont déjà été enregistrés, soit 68% de l'électorat.

Cependant, c'est à cause de nombreux cas de violations de humains, que l'on observe le retard dans le processus d' dans certains coins du pays.

Pait Pansy Tlakula, présidente de la Commission Africaine des de l'Homme et du Peuple et rapporteur spéciale sur la d'Expression et à l'Accès à l'Information en Afrique, a rappelé participants les rôles que chacune de leurs institutions doit pour la promotion de la démocratie.

Pour sa part, Robert Numbi, responsable de l'Ong « les Amis de Mandela pour la défense des droits de l'Homme », a dressé un de la situation globale des droits humains. Avant de conclure malgré le fait que les autorités de la RDC accordent un particulier dans la ratification des textes régionaux, et autres, elles se montrent malheureusement très incapables de respecter et de les faire respecter.