Ile Maurice: Saisir d'arme à feu - Vishal Shibchurn en cellule policière jusqu'au 29 juin

Il fait, désormais, l'objet d'une interdiction de quitter le pays. Vishal Shibchurn a comparu devant la cour correctionnelle de Port-Louis, ce vendredi 23 juin. Une charge de larceny by night breaking a été logée contre lui.

C'est sous forte escorte policière qu'il s'est rendu en cour ce vendredi. La police a objecté à sa remise en liberté en avançant qu'il y a un «risk of tempering with evidence», un «risk of interfering with witnesses» et un «risk of re offending».

Vishal Shibchurn était recherché depuis mardi après une descente policière à son domicile, à St-Hubert. Vishal Shibchurn qui s'est rendu, jeudi vers 15 heures, a été reconduit en cellule policière jusqu'au 29 juin.

Lors de la perquisition effectuée chez lui, une arme à feu, des balles, 36 plants de gandia et des bijoux ont été retrouvés. Les enquêteurs soupçonnent que les bijoux proviennent du braquage de la SBM.