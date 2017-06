Togo: Le pays se met au même niveau que ses pairs

L'étude de vulnérabilité et de sécurité alimentaire et nutritionnelle chez les… Plus »

Pour rappel, malgré les efforts reconnus en matière d'amélioration de l'état des infrastructures routières au Togo, on compte déja pour le compte des six premiers mois de cette année 2017, plus de 2000 accidents de la route avec plus de 300 décès.

Plus de différence entre le schéma de la sécurité routière au Togo et celui des sept autres pays de l'Espace UEMOA, telle a été l'objectif principal de l'acte posé hier jeudi par le gouvernement togolais au cours de son hebdomadaire Conseil des ministres. Au cours des travaux de cette assise, le gouvernement a adopté un décret qui vient donc harmoniser "le schéma de la sécurité routière de notre pays avec les dispositions en vigueur au sein de l'espace UEMOA".

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.