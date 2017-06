Ile Maurice: Affaire Boskalis - Le témoignange d'Antonious Theodorous de Goëde entendu ce vendredi

Le Néerlandais Antonious Theodorous de Goëde déposera, à partir de midi, ce vendredi 23 juin, par visioconférence dans l'affaire Boskalis. Un seul jour a été accordé par la cour de Rotterdam pour écouter le témoin dans le cadre du procès intenté à Siddick Chady, ancien president du board de la Mauritius Port Authority, et à Prakash Maunthrooa, ancien directeur général de cet organisme. Le témoin comparaîtra devant la magistrate Wendy Rangan.

Les avocats de la défense se sont présentés en cour, ce vendredi. Mes Siddhartha Hawaldar (représentant de Prakash Maunthrooa) et Said Toorbuth (avocat de Siddick Chady) n'ont soulevé aucune motion ni de point de droit. Ils ont soutenu attendre le témoignage du témoin néerlandais avant de décider de la marche à suivre.

Sauf que la poursuite, représentée par l'adjoint au Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, craint des manœuvres dilatoires. Il avait demandé à la magistrate Rangan d'exiger que si la défense souhaite présenter des motions ou soulever des points de droit, qu'elle le fasse avant cette séance. Celle-ci aura finalement lieu à 9 heures ce matin.

Du côté des proches du dossier, l'on se demande si trois heures avant l'audition par visioconférence seront suffisantes pour débattre de motions ou soulever des points de droit. Lors de la dernière séance du 5 mai, Me Rashid Ahmine avait évoqué les circonstances dans lesquelles une date avait été identifiée pour écouter le témoin de Goëde. «Rotterdam court had stopped to collaborate with the State of Mauritius and we have at last secured a date. Rotterdam court has to free this room and if another date is to be found, this will take months.»