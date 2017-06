Congo-Kinshasa: Pas d'enquête internationale au Kasaï

En discussion depuis le mardi 20 juin 2017 entre les délégués des pays présents à la 35me session du Conseil des Droits de l'Homme Nations Unies, le projet de Résolution exigeant l'ouverture d' enquête internationale sur les violences au Kasaï, a finalement a retiré hier jeudi 22 juin 2017. A la place, la plénière a opté pour nouveau projet de Résolution relatif à l'envoi d'une équipe d' sur le terrain pour l'établissement des faits. La nuance est de car ces experts, à désigner par le Haut Commissaire des Nations aux Droits de l'Homme, seront tenus de remettre leurs conclusions autorités congolaises.

Quant à Zeid Ra'ad Al Hussein, il a été chargé de préparer un ad hoc, sur la base des données à collecter par les experts onusiens, à présenter dans une année, plus précisément lors de la 38me du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies.

Il s'agit là d'un grand soulagement pour les autorités de République Démocratique du Congo, qui gardent la direction du des massacres et autres violations des droits de l'homme que l'espace kasaïen depuis le mois d'août 2016. Le retrait du projet Résolution relatif à une enquête internationale au Kasaï, réclamée par le Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits l'Homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, et appuyée par l'Union Européenne, Etats-Unis, la France, le Canada et la Suède, est perçu comme importante victoire pour les pays africains, dont plus d'une faisaient corps avec la RDC pour barrer la route à ce apparaissait, à leurs yeux, comme une ingérence étrangère dans affaires congolaises.

On rappelle, à ce sujet, que le Botswana, le Burundi, Congo/Brazzaville, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Kenya, l'Ethiopie, le Nigeria, le Rwanda, la Tunisie, le Togo, le Ghana et l'Afrique Sud avaient fait savoir au bloc européen, partisan de la mise sur d'une commission d'enquête internationale, qu'ils allaient contre le projet de Résolution réclamant pareille enquête.

En principe, le spectre de la machine répressive de la Cour Internationale s'éloigne pour les commanditaires et auteurs massacres, fosses communes, viols, attaques à caractère xénophobe, opérations d'épuration ethnique, etc.

Certains observateurs considèrent le retrait du projet de exigeant une enquête internationale comme un nouvel échec pour le Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, qui n'avait convaincre, en mars dernier à Genève, les 47 Etats membres du des Droits de l'Homme de l'ONU de souscrire audit projet.

Kinshasa crie victoire

Du côté de Kinshasa, on fait la fine bouche. Réagissant au ayant sanctionné la 35ème session du Conseil des Droits de l'Homme Nations Unies, Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, a déclaré : « Nous ne attendions pas à autre chose qu'au retrait de ce projet sur création d'une mission d'enquête internationale en RDC... Certains qui voulaient remettre la RDC sous tutelle d'autres Etats ont minoritaires, alors que nous sommes un pays souverain. Nous donc satisfaits d'avoir été également soutenu par la majorité des membres du Conseil des Droits de l'Homme ».

Signalons que dans la foulée de ses moyens de défense pour échec au projet de Résolution allant dans le sens de la d'une commission d'enquête internationale sur les violences au Kasaï, le gouvernement congolais a rendu public, le mardi 20 juin 2017 partir de Genève, un « Livre blanc » dans lequel il est fait état la genèse du conflit, des causes endogènes et exogènes, du des violences commises par les miliciens Kamuina Nsapu, des judiciaires engagées contre des militaires et civils impliqués les tueries, des missions de bons offices des autorités nationales que provinciales, etc.