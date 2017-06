Togo: L'Initiative présidentielle "CI-ZO" pour électrifier 2 millions de Togolais d'ici 2022

L'Initiative présidentielle "CI-ZO", c'est le nom du projet qui a fait l'objet de communication jeudi en Conseil des ministre et présenté conjointement par les ministres Marc Abli Bidamon et Cina Lawson.

Selon leurs explications, il s'agit d'un projet qui a pour objectif de permettre à plus de 2 millions de Togolais d'accéder à l'électrification d'ici 2022 grâce aux kits solaires individuels payés de manière échelonnée via les porte-monnaies mobiles. Cette initiative ferait passer le taux d'électrification rurale de 7% à plus de 40% d'ici 2022. On constate clairement que cette initiative n'est autre qu'une manière pour les dirigeants de "s'appuyer sur la vulgarisation de la téléphonie mobile et les modèles d'affaire innovants pour assurer massivement l'électrification en faveur des populations en milieu rural au Togo".

Il est également envisager que la commercialisation de ces kits solaires individuels soit faite par des acteurs privés, afin que la mise en oeuvre de ce programme soit la plus efficace possible et accroitre ainsi l'impact du secteur privé dans l'économie togolaise. Quant à l'Etat, il se contentera de mettre en place les conditions pour un exercice efficace par les acteurs privés.

En terme de chiffres, l'Initiative présidentiel "CI-ZO" côutera globalement environ 8,7 milliards de F cfa ; Somme à laquelle viendra s'ajouter un investissement privé de plus de 60 milliards de F cfa pour électrifier au total 300.000 ménages. Il est donc prévu une phase pilote qui permettra de mettre sur le marché avant la fin de cette année 2017, 20.000 de ces kits solaires individuels.

C'est donc une initiative qui vient s'ajouter à d'autres déjà entreprises en vue de l'électrification des zones rurales au Togo.