Congo-Kinshasa: Beni - « Rébellion » matée

On rappelle que pendant tout le dernier week-end, la périphérie de ville de Beni a essuyé des attaques répétées des combattants qui réclamaient du MNR (Mouvement National pour la Révolution), énergiquement par les FARDC (Forces Armées de la Démocratique du Congo), qui ont fini par prendre le dessus sur eux. bilan de quatre jours d'affrontements a fait état de 29 morts, vingt-six assaillants et trois militaires loyalistes. Dans la foulée,

On signale le jet d'une bombe, par les assaillants, à l' Bungulu, où on a dénombré trois blessés. Des élèves présents dans site retenu comme un des centres de l'Examen d'Etat, ainsi que d'autres écoles, ont dû déserter les salles. Les épreuves perturbées également dans plusieurs communes et quartiers de Beni.

On croit savoir que leur intention était de faire libérer rebelles ougandais ADF et leurs collaborateurs congolais en dans plusieurs amigos des services spéciaux de la ville de Beni. dépit du retour au calme intervenu en début d'après-midi, de habitants ont préféré se terrer chez eux, tandis que d'autres ont les hostilités vers les localités avoisinantes.

A en croire ce haut galonné de l'armée, une dizaine d'assaillants ont péri dans les affrontements. Selon la même source, les insurgés se sont signalés à la périphérie de Beni en attaquant les positions des FARDC à Kalau et Rwangoma. Les combats avec les soldats loyalistes, appuyés peu après par les Casques bleus onusiens, ont duré heures. Après avoir tenté, mais en vain, d'occuper les locaux de la mairie, du parquet, de l'auditorat militaire et de la prison de Beni, ils ont rencontré une résistance telle qu'ils ont dû battre en retraite, laissant plusieurs morts sur le terrain ainsi que blessés.

La ville de Beni a connu hier jeudi 22 juin 2017 une matinée fort « chaude » consécutive à une série d'attaques, parfois à l'armement lourd, d'un groupe armé non identifié, mais que des sources locales présentent comme une nébuleuse Mai-Mai. Mais, à la mi-journée, général Fall Sikabwe, commandant de la 34me Région Militaire et de l'opération Sokola I Sud, a indiqué que la « situation était contrôle », grâce à une riposte combinée FARDC-Monusco.

