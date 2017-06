Togo: Un nouveau guide nutritionnel pour les PV-VIH et patients tuberculeux

L'étude de vulnérabilité et de sécurité alimentaire et nutritionnelle chez les patients vivants avec le VIH /SIDA et ou tuberculeux au Togo réalisée en 2014 a montré que l'insécurité alimentaire et la malnutrition sévissent dans les populations affectées par le VIH et la tuberculose. Conscient de ce fait, le Togo s'engage dans le processus d'actualisation de son guide nutritionnel.

A cet effet , le PAM, l'UNICEF, l'ONUSIDA et l'OMS ont appuyé le gouvernement togolais à élaborer un guide national de prise en charge alimentaire et nutritionnelle des personnes vivants avec le VIH, dans le but d'avoir un document pratique , facile à utiliser qui permettra aux personnes vivants avec le VIH ou souffrant de la tuberculose de bénéficier d'un paquet de services complets pour l'amélioration de leurs conditions de vie.

Selon la chargée du bureau PAM Togo, il est établi qu'une bonne nutrition améliore la qualité de vie des malades du SIDA ou de la tuberculose malheureusement poursuit-elle, le support nutritionnel aux Personnes Vivants avec le VIH(PVVIH) reste encore le maillon faible de la prise en charge globale de cette population qui en a vraiment besoin.

Le Secrétaire général du ministère de la santé et de la protection sociale, Gado Napo Koura a pour sa part souligné qu'afin de combattre efficacement la malnutrition dans le contexte du VIH/TB, il est nécessaire de procéder à la révision et à l' actualisation du guide national de prise en charge nutritionnelle des PVVIH pour mieux accompagner les acteurs sur le terrain.

Pour Guidan BOABEKOA, assistant programme, point focal VIH nutrition/tuberculose au PAM, ce guide nutritionnel va être utilisé pour servir la population à la base.

« Ce guide aidera les praticiens lorsqu'ils reçoivent une personne vivant avec le VIH ou la tuberculose de faire son état nutritionnel et à partir de là, il peut distinguer qu'il est malnutrie ou non. Au cas où il n'est pas malnutrie, il peut lui donner des conseils très pratiques, s'il développe les signes de malnutrition, il y a des dispositions qui seront prises pour lui permettre de bien s'alimenter » a-t-il expliqué.

Parlant de l'importance de ce guide pour le Togo, Guidan BOABEKOA, a souligné que « nous avons constaté que dans tous les pays de l'Afrique de l'ouest ; nous avons l'appui alimentaire pour les personnes vivants avec le VIH mais au Togo cette assistance n'existe pas depuis un certain temps du faite que le guide qu'on a n'est plus en phase avec les développements actuels. Aujourd'hui avec ce nouveau guide qui prend en compte les nouveaux produits bien développés et les nouvelles techniques qui consiste à prendre les personnes spécifiquement souffrant de la malnutrition nous pouvons reprendre ».

Notons que le guide de prise en charge nutritionnelle des PVVIH du Togo date de 2004 et semble ne pas être bien connu par la plupart des ONG intervenants dans le domaine du VIH/SIDA. On estime à 110 000 les personnes vivants avec le VIH au Togo et actuellement 45 000 sont sous traitements. Une enquête menée par le PAM en 2014 sur toute l'étendue du territoire national a révèle que 14% des personnes vivant avec le VIH/SIDA et sous traitement ARV au Togo souffraient de la malnutrition aigüe (parfois sévère).

Ce taux était de 19% chez les tuberculeux sous traitement -DOTS et 23% chez les co-infectés par la tuberculose et le VIH/SIDA.