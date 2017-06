Togo: Le SNES et le SEST préoccupés par le sort des enseignants et du personnel administratif et technique

communiqué de presse

Lors des dernières manifestations sur le Campus Universitaire de Lomé, les enseignants et le personnel administratif et technique n'ont pas du tout été ménagés par les étudiants manifestants. C'est donc préoccupés par le sort de ces derniers que le SNES (Syndicat National des Enseignants du Supérieur) et le SEST (Syndicat de l'Enseignement Supérieur au Togo) ont élevé leur voix hier jeudi à travers un communiqué conjoint.

Selon les termes dudit document dont notre rédaction a reçu copie, "l'UL connait depuis une semaine une perturbation de ses activités pédagogiques et de recherche. Cette situation est consécutive à un appel à manifestation d'un mouvement estudiantin en violation de la règlementation en vigueur. Les syndicats SNES et le SEST, préoccupés par la violence dont certains enseignants et le personnel administratif et technique ont été victimes de la part des manifestants, invitent les acteurs au dialogue afin de trouver des solutions idoines aux problèmes universitaires".

Tout en réaffirmant leur attachement au respect des franchises universitaires, ces deux syndicats "rappellent aux étudiants que toutes les activités doivent se faire dans le cadre règlementaire en vigueur". Aussi, soulignent-ils "qu'il est inadmissible que des étudiants s'introduisent dans les abmphithéâtres et obligent manu militari les enseignants à interrompre les cours".

C'est donc fort de tout ce qui précède que le SEST et le SNES, par le biais de ce communiqué co-signé de leurs secréttaires généraux respectifs, Kokou AWOKOU et Essohanam BATCHANA, "demandent aux autorités universitaires de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à la sécurité du personnel et au respect scrupuleux du calendrier universitaire".