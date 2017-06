Ile Maurice: Une série d'activités au programme à l'occasion de la Journée des gens de mer 2017

Le comité Diego existe depuis maintenant six ans, explique Lindsey Collen, un des membres. «C'est en… Plus »

Le slogan de la campagne 2017 'Seafarers Matter' met l'accent sur le rôle essentiel joué par les gens de mer. Les ports et les centres pour les gens de mer seront encouragés à partager et valoriser les meilleures pratiques de soutien et de protection à l'intention des gens de mer.

Le film 'Captain Philips' sera projeté à cette occasion. Par ailleurs, un coin pour enfants sera aménagé et des jeux d'intérieur prévus. Une exposition sur les équipements de sécurité pour les navires sera également montée par le Fisheries Protection Service du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et des Services maritimes.

Les activités s'articuleront autour du thème de la Journée 'Seafarers Matter'. Des présentations sur l'assistance sociale aux gens de la mer; l'environnement et la sécurité portuaire avec accent sur les aspects sécuritaires pour les gens de la mer ; et des activités destinées aux gens de la mer seront au programme.

Dans le cadre de la Journée des gens de mer, le ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et des Services maritimes, en collaboration avec le Seafarers Welfare Fund et la Mauritius Sailors Home Society, prévoit une série d'activités le 25 juin 2017 au Trevessa House Seafarers Centre à Mer Rouge.

