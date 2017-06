Madagascar: Consommation - Budget aléatoire pour le 26 juin

La plupart des ménages renoncent à une consommation importante. Les dépenses pour la fête nationale restent encore incertaines.

Faible pouvoir d'achat. Sept sur dix ménages interrogés prévoient de réduire leurs dépenses pour la célébration de la fête de l'indépendance. Plusieurs paramètres sont avancés par ces derniers comme raison de cette révision du budget à la baisse. La flambée du prix des PPN comme le riz, l'huile, la farine, le sucre ainsi que la hausse vertigineuse du café font partie des variables qui les poussent à rester moins dépensiers, « Nous sommes une famille de quatre personnes. Chaque année, nous mettons de côté un budget d'environ 100.000 ariary pour les journées de 25 et 26 juin. Mais cette année, nous sommes obligés de réviser ce budget et de faire le moins de dépense possible à cause de l'inflation qui asphyxie les ménages depuis des mois », indique Sahondra Rasoarinivo, une mère de famille interrogée à Analakely hier.

Le repas représente la plus grosse dépense, avec un budget compris entre 10 000 ariary et 12 000 ariary pour une unité de poulet de chair par exemple. Le prix des volailles est plus élevé que celui du poulet. L'unité d'oie se vend aux environs de 25 000 ariary jusqu'à 50 000 ariary au marché d'Isotry. Le kilo de la viande de porc coûte actuellement 12 000 ariary.

Plus d'épargne

En ce qui concerne les fruits et légumes, le kilogramme d'orange s'évalue à 3 000 ariary. Les achats de lampions et autres petits gadgets pour les plus petits et les petites friandises lors des sorties le soir du 25 juin pour apprécier les feux d'artifice ainsi que le podium font la particularité de la fête de l'indépendance.

La plupart des ménages ne comptent pas changer leurs habitudes pour fêter la cinquante septième anniversaire de l'indépendance. Pour ne pas se ruiner, chaque famille s'efforce de jongler avec le budget familial pour les dépenses pour la fête. Il y en a d'autres qui se préparent déjà pour la rentrée scolaire ce qui les oblige à faire plus d'épargne. « Nous sommes obligés de subvenir à nos besoins. Nous ne comptons pas changer nos habitudes car il est déjà bien difficile de faire de grosses dépenses. De plus, pendant la période de vacances, les parents doivent déjà se préparer pour la nouvelle rentrée scolaire comme l'inscription, les fournitures », détaille Justin, un père de famille, enseignant de son état. Du côté des vendeurs de volailles, ils n'ont pas planifié d'augmenter le nombre de leurs marchandises, Selon ces derniers « la fête pascale est la période où les volailles se vendent le mieux. Les ménages se contentent simplement du poulet ».