Ile Maurice: Dr Amrit Rajkomar - «C'est toute la famille qui souffre»

Le comité Diego existe depuis maintenant six ans, explique Lindsey Collen, un des membres. «C'est en… Plus »

À son retour, il est suivi par les médecins de SACIM. Nous envoyons les enfants uniquement dans des centres reconnus au niveau international. De plus, nous avons des accords pour que les patients que nous envoyons payent le même prix que les Indiens et pas un tarif étranger. Par exemple, à l'hôpital Narayana en Inde, une chirurgie coûte environ Rs 600 000 pour les étrangers. Nous avons un accord pour payer Rs 150 000.

Nous prenons tout en charge. Les analyses à faire à Maurice, le billet d'avion et l'hospitalisation, le billet d'un accompagnateur, etc. Si l'enfant a besoin d'une période de convalescence après l'opération, SACIM prend aussi l'hôtel en charge.

Il faut qu'il soit âgé de moins de 18 ans. Notre vocation étant de venir en aide aux plus démunis, nous regardons aussi le statut social de la famille. Si elle ne gagne pas plus de Rs 50 000 par mois, nous prenons en charge le jeune malade. Il faut aussi que l'opération ne soit pas disponible à Maurice.

