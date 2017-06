Ile Maurice: Drogue - 7 questions pour comprendre

C'est quoi, une drogue ?

Une drogue est un produit qui change la manière de se sentir, de penser, de se comporter. D'un côté, elle donne l'impression de se sentir bien. De l'autre, elle détruit le cerveau et le corps.

Comment sont-elles fabriquées ?

Certaines drogues viennent d'une plante : le fruit du pavot est transformé en héroïne, la feuille de coca en cocaïne, les fleurs de cannabis en gandia. D'autres drogues sont fabriquées en laboratoire, on les appelle « drogues de synthèse ». Depuis quelques années, ces droguesfont des ravages à Maurice. Des personnes sont mortes après en avoir consommé.

Est-ce que beaucoup de personnes en prennent, et comment ?

Dans le monde, environ 5 personnes sur 100 consomment des drogues illicites. À Maurice, cela représente des milliers de personnes. La plupart fument du gandia. Certaines drogues sont prises sous forme de comprimés (comme les amphétamines), d'autres s'aspirent par le nez (cocaïne) ou s'injectent dans le sang avec une seringue (héroïne).

Sont-elles si dangereuses qu'on le dit ?

Les drogues peuvent être très dangereuses. Au début, les effets peuvent paraître agréables. Mais ces sensations ne durent pas. Beaucoup de personnes, après coup, se sentent mal. Elles sont fatiguées, angoissées, malades. Certaines deviennent dépendantes : elles ne peuvent plus s'en passer. À force, le corps s'abîme. La personne peut devenir violente, déprimée.

Si c'est mauvais, pourquoi les gens en prennent ?

Cela dépend des personnes. Certaines se droguent pour essayer d'oublier leurs problèmes, d'autres pour rester éveillées, d'autres encore n'arrivent pas à arrêter. Car une drogue enlève toute liberté. Imagine-toi hésiter entre un yaourt et une compote. Tu choisis la compote. Tu l'as décidé, tu es libre. Une drogue, c'est quand le produit décide pour toi. Il prend le pouvoir. Et cela rapporte beaucoup d'argent aux trafiquants.

Qu'est-ce que je risqué en fumant du gandia de temps en temps ?

Plus on est jeune et plus la drogue peut abîmer le cerveau. Tu peux devenir dépendant, même si tu ne le perçois pas. Le gandia entraîne des troubles de la mémoire et des difficultés à se concentrer. Cela peut déboucher sur des problèmes scolaires. De plus, c'est illégal. Si tu te fais prendre, tu auras affaire à la police.

Est-ce que toutes les drogues sont interdites ?

Non. À Maurice, comme dans beaucoup de pays, le tabac et l'alcool se vendent et s'achètent librement (quand on est adulte). Ce sont pourtant des drogues puissantes et mortelles, qui sont responsables de milliers de morts chaque année.