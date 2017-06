Ile Maurice: Chagos - «J'ai toujours été confiant» dit SAJ après le vote en faveur de Maurice à l'ONU

Le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, a plaidé la cause mauricienne sur le dossier Chagos à New York ce jeudi 22 juin 2017. Il s'exprimait devant les Nations unies réunies en assemblée générale. Et le vote, survenu juste après, a été en la faveur de Maurice : la résolution a été adoptée à une majorité de 94 contre 15 (et 65 abstentions). Que pense-t-il lui-même de cette victoire ?

«Je dois féliciter mon ambassadeur pour le gros travail qu'ils ont accompli parce que sans ça, on n'aurait pas eu cette victoire historique que nous avons remportée aujourd'hui», dit sir Anerood Jugnauth.

Quid de lui-même ? «Quand j'ai décidé de prendre ce chemin pour aller aux Nations unies, beaucoup de personnes m'ont découragé en me disant que ce serait difficile. Mais moi j'ai toujours été confiant parce que comme dit l'anglais, I'm fighting for a just cause et le Bon Dieu m'aiderait. Dans mes prières, j'ai toujours demandé à Dieu de m'aider. Aujourd'hui je suis bien content pour notre pays.»

Présence des Chagossiens

«Rambo» toutefois reste lucide. Il fait ressortir que le «plus gros morceau du travail» reste à faire. Tous devront mettre la tête ensemble pour continuer le travail, souligne le chef de la délégation mauricienne à l'ONU.

Sir Anerood Jugnauth se dit également heureux pour le peuple mauricien. «Si nous réussissons à regagner notre territoire, ce sera une grande réussite pour le pays.»

Il indique que la présence des Chagossiens aux Nations unies a aidé. Dans la foulée, il salue l'exposition qu'ils y ont organisée.

«Je dis un grand merci à tous les membres qui ont voté pour la résolution. Cest ene exemple ki zot in montrer, ki nous ena respet pou nou propre digniter et bane institution international. Nous croyons vraiment aux lois internationales et aux résolutions des Nations unies.»