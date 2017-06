Ile Maurice: Adoption de la résolution mauricienne sur les Chagos - Shakeel Mohamed et Alan Ganoo «fiers»

Photo: Outremer 360

rès attendu, le Premier ministre de l’île Maurice sir Anerood Jugnauth s’est exprimé le vendredi 23 septembre 2016 lors de la 71e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) à New-York.

Des politiciens laissent éclater leur joie après que la résolution mauricienne sur les Chagos a été adoptée à l'ONU ce jeudi 22 juin 2017. Shakeel Mohamed, chef de file du Parti travailliste au Parlement, et Alan Ganoo du Mouvement patriotique se confient à l'express.

Shakeel Mohamed :

«Je suis fier de la victoire mauricienne. La libération d'un peuple passe par des étapes. On a enclenché les deux étapes avec des victoires. Maintenant il reste la troisième étape qui sera la Cour internationale de justice et la quatrième sera après l'avis de la Cour internationale de justice. Si l'avis est en notre faveur, il est possible que les Anglais ignorent l'avis. Il y a donc deux étapes cruciales mais aujourd'hui c'est une victoire. Je félicite sir Anerood Jugnauth et toute l'équipe mais principalement le peuple chagossien.»

Alan Ganoo : «Evidemment comme tous les Mauriciens, j'ai reçu la nouvelle avec beaucoup de joie et de fierté. Seule déception, ce sont les pays qui se sont abstenus. Le plus difficile est devant nous. Je salue sir Anerood Jugnauth sincèrement pour la lutte qu'il a menée. Une pensée spéciale pour tous ceux qui ont initié ce combat mais aussi une pensée spéciale pour notre ami Olivier Bancoult. Je souhaite qu'il y ait la même solidarité entre tous les partis politiques et dans le pays.»

La résolution de Maurice sur le dossier Chagos a été adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies par 94 votes en faveur, 15 votes contre et 65 abstentions.