Burkina Faso: Agribusiness TV, multi-lauréat pour la promotion de l'agriculture

Le secteur de l'agriculture est considéré de nos jours par la jeunesse comme un échec.

C'est pour changer cette perception, que Inoussa Maïga, journaliste de profession a créé Agribusiness TV, une nouvelle télévision consacrée à la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes en Afrique. Reçu à la rédaction de Sidwaya quotidien, il a dévoilé ses ambitions dans ce domaine.

Une nouvelle télévision dénommée Agribusiness TV a fait son apparition dans l'univers des médias en mai 2016 à Ouagadougou. Elle est focalisée uniquement dans le domaine de l'agriculture et elle identifie des jeunes ayant un parcours et qui ont du succès dans ce secteur et dans l'élevage. « Nous essayons de raconter l'histoire de ces jeunes à travers un reportage vidéo de 4 à 8 mn, et nous la diffusons également en ligne », a expliqué le journaliste fondateur de Agribusiness TV, Inoussa Maïga.

Parlant de l'agriculture, il a souligné que ce secteur ne doit pas être vu comme la personne qui est dans le champ avec sa daba car : « plusieurs métiers sont autour et sur notre site, nous avons instauré cinq grandes catégories qui touchent l'entrepreneuriat agricole, à savoir le secteur de la production, la transformation, les technologies, les emplois verts et la nutrition », a-t-il détaillé. Et de poursuivre que de nos jours, les jeunes considèrent l'agriculture comme une activité de misère, et pourtant à l'en croire, ils peuvent bien réussir dans ce domaine.

A seulement un an de création, le ‘'bébé" a pu valoriser ses talents en obtenant quatre prix. Il s'est agi du prix de la meilleure ‘'web télé" (Africa web festival), le prix ‘'Vainqueur de Afrique innovations entrepreneurs", celui de ‘'Francophone de l'innovation dans les médias", décerné en avril 2017. Le dernier prix est celui de la ‘'Catégorie média au sommet mondial de la société de l'information", obtenu en juin 2017, accompagné d'une attestation. Agribusiness TV a pu produire une soixantaine de reportages dans 12 pays, qui ont été diffusés à près de trois millions de fois.

Parmi ces pays figurent le Mali, le Niger, le Kenya, l'Ile Maurice, le Ghana, le Sénégal, la Guinée et le Togo. Le promoteur envisage une nouvelle phase qui consiste à proposer un autre format. C'est-à-dire un magazine télé de 26 mn, qu'il espère pouvoir diffuser à la Télévision nationale du Burkina. « Nous avons déjà des émissions-pilotes et nous comptons toucher d'autres personnes qui n'ont pas accès à nos contenus en ligne », a-t-il ajouté.

Des canaux existent pour avoir accès au site du fondateur de Agribusiness TV. En effet, il suffit de taper . Pour l'application mobile, c'est googleplayagribusiness.TV. Il y a également la page facebook avec plus de 150 mille fans à l'entendre, et la chaîne Youtube avec des vidéos disponibles. « Les jeunes sont notre public- cible et comme ils exploitent ces outils pour s'informer et communiquer, nous avons préféré mettre l'accent sur le développement de ces dispositifs », a-t-il justifié.