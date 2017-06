Burkina Faso: ASCE/LC - Paul Kaba Thieba reçoit le rapport 2015

Le contrôleur général d'Etat, Luc Marius Ibriga, a remis au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le 22 juin 2017, à Ouagadougou, le rapport 2015 de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de la lutte contre la corruption (ASCE-LC).

Les recommandations issues du rapport 2015 de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de la lutte contre la corruption (ASCE-LE) seront exploitées par le gouvernement. Le contrôleur général d'Etat, Luc Marius Ibriga, a dit avoir reçu, dans ce sens, l'assurance du chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba à qui il a remis ledit document le 22 juin 2017 à Ouagadougou. Il a indiqué que le Premier ministre a promis donner des instructions aux différents départements ministériels pour la mise en œuvre et le suivi des recommandations du rapport.

Pour éviter à l'Etat des pertes de ressources financières chaque année, il a confié que son plaidoyer pour la création de corps d'auditeurs internes a trouvé une oreille attentive auprès du chef du gouvernement. «Le Premier ministre nous a donné son soutien pour la création du corps de contrôle afin qu'au sein des ministères, il y ait un emploi d'auditeur interne non pas comme les inspecteurs techniques qui sont nommés et notés par le ministre, mais un corps de contrôle d'auditeurs internes qui lui, sera affranchi de la tutelle du ministre», a rassuré le contrôleur général d'Etat. Pour lui, si cette réforme venait à voir le jour, elle permettra d'améliorer le contrôle, d'anticiper les risques et d'éviter les pertes de ressources financières.

«C'est mieux d'anticiper et de mettre des garde-fous pour que l'argent ne disparaisse pas», a-t-il insisté. Revenant sur le rapport, Luc Marius Ibriga a affirmé qu'il n'y a rien de nouveau, ce d'autant plus que c'est le même document qui avait été remis au Président du Faso le 29 mai 2017. Il a profité de l'occasion pour lever toute équivoque sur le rapport : «Le rapport 2015 concerne l'exercice 2014. La période concernée est claire : elle a trait aux activités menées en 2014», a-t-il affirmé. Le rapport 2015 de l'ASCE, faut-il le rappelé, avait décelé des malversations estimées à plus de 31 milliards FCFA.

Après le président du Faso et le Premier ministre, c'est le président de l'Assemblée nationale qui recevra en principe ce vendredi 23 juin 2017 ledit rapport.