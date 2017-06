Burkina Faso: UACO - Les dix experts du comité scientifique installés

Le ministre en charge de la communication, Rémis Fulgance Dandjinou, a installé le comité scientifique des Universités africaines de la communication (UACO), le jeudi 22 juin 2017 à Ouagadougou.

Les bases sont posées pour la tenue prochaine de la 10e édition des Universités africaines de la communication (UACO). Le comité scientifique de la manifestation a, en effet, été installé par le ministre en charge de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou, le jeudi 22 juin 2017 à Ouagadougou. Cette instance est composée de dix membres, en l'occurrence, Moumina Shériff Sy, Thierry Hot, Pr Serge Théophile Balima, Béatrice Damiba, Dr Seydou Dramé, Dr Aïcha Tamboura, Alimata Ouédraogo, Yacouba Traoré, Edouard Ouédraogo et Dr Cyriaque Paré.

Selon le ministre, le comité a désormais pour mission d'assurer la conception et la mise en œuvre du contenu scientifique de la manifestation, de veiller à la qualité des thèmes et sous-thèmes et à la cohérence de la programmation des communications. Rémis Fulgance Dandjinou les a donc exhortés à mettre leurs connaissances et expertises au service de la réflexion pour améliorer les propositions de thèmes et sous-thèmes qui leur seront soumises. Le ministre en charge de la communication a rappelé que les UACO, initiées depuis 2004, regroupent, à chaque édition, des chercheurs et des professionnels des métiers de l'information et de la communication d'Afrique et d'ailleurs, qui échangent et posent la réflexion autour de thèmes d'actualité et de développement.

A l'entendre, les UACO se sont bonifiées au fil des éditions, mais chaque nouvelle organisation représente un défi. «C'est pourquoi, soucieux de la réussite de l'évènement et compte tenu de la somme importante de matériaux scientifiques et théoriques mis à la disposition des professionnels des médias aux cours des UACO, la mise en place d'un conseil scientifique s'avère impérieux », a soutenu Rémis Fulgance Dandjinou. De la première édition en 2004 à la dernière tenue en 2013, neuf grands thèmes et une cinquantaine de sous-thèmes ont été développés pour alimenter les communications et échanges à travers des panels.