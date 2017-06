Burkina Faso: Réseau routier du Burkina - Des travaux d'urgence d'entretien sur la RN4

Le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, a fait une communication relative aux activités de son département, à l'occasion du point de presse du gouvernement, le jeudi 22 juin 2017 à Ouagadougou.

Trois sujets ont été portés à la connaissance des journalistes pour ce qui concerne l'actualité du département des Infrastructures, à l'occasion du 5e point de presse du gouvernement tenu, le jeudi 22 juin 2017 à Ouagadougou. Il s'agit pour le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, de la situation du réseau routier dans la région de l'Est. Selon le ministre, il y a régulièrement depuis plusieurs années, des poussées de fièvre de la part des Organisations de la société civile (OSC) et des populations, de voir le gouvernement prendre des dispositions pour le désenclavement de cette région. « Au moment où nous parlons, il y a une manifestation de la part des OSC et des populations. Je voudrais rassurer les usagers des routes de cette région et les populations, que le gouvernement a pris des mesures pour accélérer les travaux d'urgence d'entretien sur l'ensemble des routes de la région», a-t-il fait remarquer. Il en veut pour preuve, la présence de ses services techniques de la direction générale de l'entretien routier sur la route nationale n⁰4 pour les travaux. « Nous pensons que d'ici deux à trois mois, nous aurons fait l'essentiel pour permettre aux compagnies de transport, aux usagers et aux populations de pouvoir circuler », a-t-il promis.

Pour ce qui concerne la réalisation des grands travaux dans cette région dans l'immédiat, le ministre Bougouma en a dénombré trois. Il s'agit : de la réhabilitation de la route nationale n⁰4 entre Koupèla-Gounghin, Gounghin- -Fada N'Gourma-Piéga-frontière du Niger. Pour ce tronçon, Eric Bougouma a indiqué que la balle est dans le camp du partenaire à savoir la Banque africaine de développement(BAD). En plus, il y a la route Fada N'Gourma-Bogandé-Taparko. « Les usagers ont pu constater que depuis le 29 avril dernier, le pont sur le cours d'eau de la Sirba ne représente plus un danger. Les travaux confortatifs ont été réalisés pour qu'à la fin de la de la saison des pluies, le pont qui est prévu là-bas puisse être construit », a souligné le chef de département des infrastructures. Le troisième grand chantier dans cette région a annoncé le ministre, c'est la route Kantchari-Diapaga-frontière du Bénin. A ce niveau, M. Bougouma dit attendre l'avis de non- objection de la Banque islamique de développement (BID) pour que les travaux puissent démarrer cette année.

11 350 jeunes à recruter

Le deuxième point de la communication du ministre a concerné une mesure sociale notamment le programme des travaux Haute intensité de main-d'œuvre (HIMO) que le gouvernement compte mettre en œuvre. Selon le ministre des Infrastructures, le gouvernement a décidé cette année encore, de recruter 11 350 jeunes sur l'ensemble des provinces du pays et le lancement du processus de recrutement interviendra, le 1er juillet. Pour ce qui est de la répartition, elle sera 150 par province. Il a néanmoins rappelé qu'exceptionnellement, la région du Sud-Ouest qui abritera les festivités du 11-Décembre va recruter 750 jeunes. « Pour le cas de Ouagadougou, nous aurons 1200 jeunes à raison de 100 par arrondissement et 700 à Bobo-Dioulasso, à raison de 100 par arrondissement », a-t-il signifié.

Le bitumage de la route Manga-Zabré a constitué le troisième sujet du ministre des Insfrastructures. Il a informé les journalistes que le gouvernement burkinabè a eu l'avis de non objection de la Banque chargée de financer les travaux de ce tronçon. Et d'ajouter que le nom de l'entreprise retenue pour l'exécution des travaux sera publié dans les jours à venir. A la question de savoir l'état d'avancement des travaux de réalisation des infrastructures prévues, dans le cadre de la célébration du 11-Décembre à Gaoua, Eric Bougouma a rassuré qu'elles seront prêtes avant les festivités. « Les rapports qui nous parviennent font état d'avancement qui respecte le chronogramme prévu », a-t-il justifié.