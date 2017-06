Burkina Faso: BAC 2017 - Le Premier ministre apporte son soutien aux candidats

Paul Thiéba a confié qu'à la rentrée 2017-2018, une filière de classe préparatoire à l'université sera effective pour aider les élèves des filières scientifiques et professionnels. « Nous avons également décidé avec le président de l'université et le ministre de l'enseignement supérieur, d'ouvrir à la rentrée, ces filières de classe préparatoire pour permettre aux meilleurs dans ces filières pour les concours des grandes écoles », a-t-il indiqué. A son tour, le Pr Stanislas Ouaro a rassuré que les travaux pour la construction des filières techniques débutent en octobre pour un délai de 18 mois.

Les candidats au Baccalauréat, série scientifique et professionnelle qui composent au lycée technique national El Hadj Aboubacar-Sangoulé-Lamizana (ex-LTO), ont reçu grand soutien. Accompagné de quelques membres du gouvernement, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba est allé encourager les candidats aux examens professionnels et scientifiques dudit établissement. « Nous sommes là, ce matin pour exprimer l'attachement du gouvernement au capital humain de qualité et cela passe par l'éducation nationale et l'enseignement supérieur », a expliqué le Premier Thiéba.

