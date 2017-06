Burkina Faso: "Le ciblage a un sens, lorsqu'il apporte des réponses aux besoins des populations", Karime Ganemtoré, SP/CNPS

interview

Le conseil national pour la protection sociale est engagé pour le bien-être des personnes vulnérables. En prélude au lancement du programme national de réponses aux besoins des personnes vulnérables, le 23 juin 2017, à Kaya, son secrétaire permanent, Karime Ganemtoré, nous décline les grands axes de ce programme, fait le bilan de l'opération-pilote de ciblage des personnes vulnérables. Dans cet entretien, le premier responsable du conseil, dévoile les activités-phares de son institution pour l'année 2017.

Le 16 août dernier, votre institution a lancé une opération-pilote de ciblage des personnes vulnérables dans cinq communes. A terme, quel bilan peut-on en faire ?

Le 16 août 2016, a eu lieu à Manga, le lancement de l'opération-pilote de ciblage des personnes vulnérables au Burkina Faso. Cette opération avait pour objectif de tester la méthodologie consensuelle des personnes vulnérables que nous avons élaborée courant 2015. C'était l'occasion de tester l'outil informatique de sélection de ces personnes dans les 5 communes (Manga, Kaya, Séguénega, Mané et l'arrondissement n°3 de Bobo-Dioulasso). Cela devrait nous permettre après l'analyse des résultats, de passer à l'échelle. A l'issue de la phase-pilote de ciblage qui a couvert la période du 16 août au 2 décembre 2016, on a pu enregistrer 2724 ménages. Après la validation communautaire, on a pu retenir 1493 ménages à l'issue de la sélection informatique qui représente un effectif de 13 334 personnes vulnérables. Les résultats atteints de la période de ciblage sont en cohérence avec la méthodologie. En termes d'acquis, on retient l'adhésion des populations et des autorités à la démarche. L'on note la forte affluence des populations concernées dans les centres d'enregistrement. L'autre aspect, c'est l'implication des services sociaux dans le suivi de la validation des listes des personnes supposées vulnérables qui ont été sélectionnées par l'outil informatique. L'on a constaté que chez certaines personnes, l'information n'est pas bien passée. D'où la nécessité de renforcer la communication.

Le conseil national pour la protection sociale a adopté un programme national de réponses aux besoins des personnes vulnérables. Quels sont ses ambitions ?

Le programme ambitionne d'améliorer les conditions de vie des ménages et de leur sortir à terme de leur situation de vulnérabilité. Il s'articule autour de 4 composantes : éducation, santé-nutrition, sécurité alimentaire et autonomisation économique. Elles sont mises en œuvre de façon intégrée. La porte d'entrée de ce programme, c'est la composante éducation. La priorité est mise sur l'éducation des enfants des personnes vulnérables. Car, nous cherchons à briser la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et l'éducation est très importante pour briser ce cercle. S'il y a un choix à faire entre deux ménages, le choix en fonction des ressources est dirigé vers le ménage qui a des enfants à scolariser.

Ce programme sera lancé demain à Kaya. Quels sont vos attentes ?

Ce lancement constitue la suite normale de l'opération de ciblage. Nous en sommes satisfaits. Le ciblage a un sens lorsqu'il apporte des réponses aux besoins des populations. Le fait d'apporter ces composantes (éducation, santé... ) à ces personnes leur permet de sortir de leur situation de vulnérabilité. C'est un sentiment de satisfaction, c'est-à-dire que la réflexion qu'on a mené depuis 2014 sur les aspects de méthodologie, ciblage... a atteint des résultats tangibles. Lorsque nous allons leur apporter cet appui, cela va permettre d'améliorer leur condition de vie. Ce ne sera pas visible immédiatement, c'est un processus à long terme. D'ici 3 à 4 ans, nous verrons des résultats tangibles. Le fait de commencer, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, cela va créer de l'engouement d'abord dans les communes qui n'ont pas connu notre passage.

Au regard des efforts que vous déployez sur le terrain, aviez-vous le sentiment d'être soutenu par les acteurs de la protection sociale ?

Nous avons le soutien des acteurs. Toutes nos actions ont été réalisées en tandem avec les acteurs de la protection sociale, les partenaires techniques et financiers, les ministères impliquées, notamment la cellule interministérielle chargée des questions de filets sociaux, l'assurance sociale, les cellules régionales de la protection sociale. Nous avons un soutien de taille de tous ceux qui sont engagés dans le processus. Il y a lieu de préciser que le qualificatif de consensuel attribué à cette méthodologie n'a pas été décrété de façon unilatérale mais est la résultante de la démarche adoptée pour son élaboration.

Aussi, l'ensemble des critères de vulnérabilité retenus pour la sélection des ménages vulnérables l'ont été conformément aux recommandations du Conseil national pour la protection sociale et du reste, font le consensus au niveau des acteurs du domaine. Le point d'achoppement avec certains acteurs est relatif à l'option prise, dans le cadre de la méthodologie consensuelle de ciblage, que les populations fassent le déplacement pour se faire enregistrer au niveau des services sociaux communaux. Les inquiétudes que les uns et les autres avaient quant à cette option, se sont avérées non fondées dans la mesure où la campagne de communication qui a accompagné l'opération ainsi que l'implication des différents acteurs ont porté fruit si bien que les populations se sont déplacées massivement vers les centres d'enregistrement. Actuellement, la question n'est plus à l'utilisation d'une méthode unique pour le ciblage des personnes vulnérables, mais la constitution d'une base de données unifiée pour les personnes vulnérables au Burkina Faso.

Cette nouvelle approche consiste à amener les différents acteurs du domaine à collecter les mêmes informations quelle que soit la méthodologie utilisée pour le ciblage des personnes vulnérables en vue de faciliter la fusion des différentes bases de données sur les personnes vulnérables. Ainsi, un outil harmonisé de collecte de données a été élaboré et validé par les acteurs du domaine ; il a été mis à la disposition de certains acteurs qui souhaiteraient l'utiliser. Les réflexions sont en cours avec un certain nombre d'acteurs dont le Projet filets sociaux « Burkina Naong Sa Ya » financé par la Banque mondiale, les services techniques du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, pour la conception de cette base de données unifiée qui sera logée au projet filets sociaux.

Que prévoit alors le mécanisme de suivi de ce programme national de réponses aux besoins des personnes vulnérables qui sera assuré par votre secrétariat ?

Le suivi va nous permettre de nous rendre compte que les activités développées pour les personnes vulnérables sont bien menées. Au niveau de chaque commune, ce sera de mettre un comité qui sera présidé par le secrétaire général pour suivre les activités du programme national de réponses, animer les relations de partenariat avec les bénéficiaires, élaborer un rapport de programme d'activités. Avec les partenaires, le secrétariat permanent va sortir sur le terrain pour avoir une vue d'ensemble et apporter son soutien qui peut être logistique pour améliorer le travail. Par ailleurs, le secrétariat permanent pourrait effectuer à travers un bureau d'études, une évaluation externe des activités mises en œuvre dans le cadre du programme national, dans chaque commune/arrondissement, effectué avec ses partenaires, des missions de supervision des activités du comité de suivi et celles des bénéficiaires du Programme national.

A l'issue de l'opération-pilote de ciblage et d'évaluation, que prévoit la suite du processus ?

Il s'agira d'aller dans d'autres communes, parce qu'avec l'UNICEF, nous avons élaboré une étude pour voir la capacité des communes à pouvoir piloter le travail. Avec l'UNICEF, nous avons vu qu'au niveau du Burkina Faso, 50 communes ont un service social communal dont 49 sont fonctionnels. Avec la phase- pilote, nous avons commencé avec 5 communes. Il s'agira de voir comment étendre le ciblage dans d'autres communes. Pour déployer la méthodologie consensuelle de ciblage dans une commune, il faut qu'il y ait obligatoirement un service social communal et les autres communes qui n'en ont pas, il faut qu'elles en mettent en place pour nous permettre de déployer la méthodologie.

Quelles autres activités le secrétariat permanent du conseil national pour la protection sociale a-t-il dans son agenda pour le reste de l'année 2017 ?

Elle est chargée en activités. Les perspectives 2017 en termes d'activités sont essentiellement orientées vers la tenue de la cinquième session du CNPS qui se penchera sur les documents de planification ainsi que les résultats de l'évaluation interne du processus de l'opération-pilote de ciblage des personnes vulnérables dans cinq communes du Burkina Faso, l'exécution du programme national de réponse dans les cinq communes de la phase-pilote au profit des 1.493 ménages ciblés, l'informatisation du système de collecte des informations auprès des ménages vulnérables, la poursuite du ciblage dans 11 nouvelles communes disposant de service social communal (Banfora, Houndé, Koudougou, Koumbia, Koupéla, Arrondissements n°3, 5 et 12 de Ouagadougou, Ouahigouya et Zorgho), l'élaboration des indicateurs du domaine de la protection sociale, la mise en œuvre du plan de communication pour l'opérationnalisation de la méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables, la réalisation de la cartographie des ONG intervenant dans le domaine de la protection sociale...