Burkina Faso: Le ministre de la défense galvanise les troupes dans le Sud-ouest

C'est pourquoi, Jean Claude Bouda a déclaré être venu pour échanger avec les hommes de la défense, et leur donner un message d'espoir et de soutien du gouvernement. Selon lui, le gouvernement veut refonder une armée véritablement professionnelle, républicaine, composée de militaires intègres.

« Nous avons déjà visité les casernes du Nord, aujourd'hui celles de Gaoua et les jours à venir, les casernes de Bobo-Dioulasso et de Dédougou », a-t-il déclaré. La menace du terrorisme est potentiellement partout au pays des Hommes intègres.

Après son accueil, le ministre en charge de la défense s'est entretenu tour à tour avec les hommes du 22e Régiment d'infanterie commando (RIC), du Groupement de gendarmerie et les responsables administratifs, coutumiers et religieux.

L'arrivée du ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants (MDNAC), Jean Claude Bouda avait été prévue pour 14h par le service de la communication du département. Mais, c'est 33 mn plus tard que M. Bouda et sa délégation ont atterri en hélicoptère dans la garnison de Gaoua. Ils ont été accueillis par le gouverneur, les autorités administratives et militaires de la région du Sud-Ouest.

Le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattant, Jean Claude Bouda a échangé à huis clos avec les hommes du 22e Régiment d'infanterie commando (RIC) et du Groupement de gendarmerie, le mercredi 21 juin 2017 à Gaoua. La rencontre entre dans le cadre de la visite des casernes du Burkina Faso.

