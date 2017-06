Burkina Faso: L'Union européenne - Un nouveau bâtiment pour améliorer la coopération

La délégation de l'Union européenne (UE) au Burkina Faso a inauguré, le mercredi 21 juin 2017 à Ouagadougou, un nouveau bâtiment.

A l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire du Traité de Rome, la délégation de l'Union européenne (UE) au Burkina Faso, a inauguré un nouveau bâtiment. C'était le mercredi 21 juin 2017 à Ouagadougou. La cérémonie a débuté par une minute de silence pour les victimes de l'attentat terroriste qui s'est déroulé à Bamako, le dimanche dernier. Selon le chef de la délégation de l'UE au Burkina Faso, Jean Lamy, ce nouveau bâtiment situé au centre de Ouagadougou a coûté 1,6 milliard de FCFA.

Sur une superficie totale de 1720 m2, il a indiqué que l'édifice compte 28 bureaux tels que ceux de l'agence de la Commission européenne chargée de l'aide d'urgence et plusieurs salles de réunion. «C'est un bâtiment collectif pour l'action collective auprès du Burkina Faso pour l'UE et de ses Etats-membres», a-t-il précisé. Et d'ajouter que plus de 60% des travailleurs sont des agents recrutés au plan national. A l'entendre, le bâtiment dispose d'une centrale solaire photovoltaïque qui produit de l'énergie positive pour ses besoins. Le chef de la délégation de l'UE, a dévoilé que la pose de la première pierre a eu lieu en juin 2011.

De son avis, cette extension va contribuer au développement des activités de la délégation telle qu'une colocation avec plusieurs Etats-membres comme la Suède et des ambassades qui vont être accrédités au Burkina Faso. «Ce bâtiment est un outil au service de la coopération entre l'UE et le Burkina Faso», a-t-il expliqué. D'après le chef de la délégation, la conférence de Paris a prévu pour la période couvrant la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) plus de 800 millions d'euros dont 533 milliards de FCFA pour la coopération. Aussi, il a été présenté au public lors de cette inauguration, une double exposition photographique nommée «Homo urbanus europeanus» et le «Faso au pluriel».

Cette exposition qui n'est pas institutionnelle a mis en exergue les villes et les habitants européens ainsi que le Burkina Faso avec ses paysages. Pour M. Lamy, elle montre le regard d'un artiste européen avec des photographies noir et blanc et un autre subjectif en couleur sur le Burkina Faso. «Ces photos ont été prises à la faveur de la coopération et des missions par les agents de l'UE», a-t-il déclaré. Cette exposition, a-t-il poursuivi présente l'importance de l'homme dans son environnement qui est à la base de la coopération au développement.

50 millions d'euros pour lutter contre le terrorisme

La directrice générale adjointe pour l'Afrique du service européen, Birgitte Markussen a, pour sa part, souligné l'importance du bâtiment pour le renforcement du partenariat entre l'UE et le Burkina Faso. En outre, elle a affirmé que les pays du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad ont décidé d'établir une force conjointe pour combattre le terrorisme et l'insécurité dans la sous-région. Pour ce faire, l'UE a soutenu cette force avec 50 millions d'euros pour rassurer les populations. Quant au ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, il a salué le partenariat entre l'Afrique et l'Europe et en particulier celui du Burkina Faso et de l'UE.

Il a témoigné que cette collaboration est importante et stratégique dans la lutte contre le terrorisme grâce à ce fonds. «C'est la première aide concrète pour le G5 Sahel et nous sommes reconnaissants à l'UE pour cette légitimité internationale», s'est-il réjoui. A ce titre, il a évoqué l'adoption d'une résolution au conseil de sécurité pour justifier l'action du G5 Sahel contre le terrorisme. Le ministre Barry a, par ailleurs, remercié Mme Federica Mogherini, haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union, pour l'intérêt de l'UE porté sur les questions de la jeunesse burkinabè. Et de conclure par l'importance des investissements pour la création des conditions de développement du Burkina Faso à travers la participation de tous.