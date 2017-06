Burkina Faso: CHU pédiatrique - Les enfants vulnérables reçoivent des vivres

Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, a offert des vivres et de produits d'hygiène au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles-de-Gaulle. La remise du don a eu lieu, le jeudi 22 juin 2017 au sein dudit hôpital.

Dans le cadre de la mise œuvre de ses activités de Prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), des Orphelins et autres enfants vulnérables (OEV), le ministère de la Femme, de la Solidarité et de la Famille a fait don au profit des OEV de la file active du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles- de-Gaulle (CHUP/CG). D'un coût de 1 200 000 F CFA, le don est composé d'une tonne de riz, 20 cartons de pâtes alimentaires, 20 bidons d'huile de 5 litres, 10 cartons de savons, 10 cartons de sardines, 5 sacs de petit mil de 50 Kg et 5 cartons de lait en poudre. Pour la secrétaire d'Etat chargée des affaires sociales, Yvette Dembélé, cette initiative vise à promouvoir la solidarité en vue d'améliorer les conditions de vie de ces enfants.

«Ce soutien bien que modeste, aidera un tant soit peu ces enfants à mieux s'alimenter et être plus observants au traitement. Car, bon nombre de PV/VIH notamment les enfants sous traitement Antirétroviraux (ARV), rencontrent des difficultés alimentaires, pourtant indispensables à la réussite de leur traitement», a-t-elle dit. Aussi, elle a rappelé que dans la mise en œuvre du cadre stratégique national 2016-2020, la prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH occupe une place importante dans le dispositif global. «Au-delà de ce geste symbolique, il s'agit pour mon département de manifester sa solidarité et sa disponibilité à accompagner les couches sociales vulnérables dans leur quête de mieux-être. Mais, surtout interpeller les bonnes volontés afin qu'elles accordent une attention particulière et apporter leurs contributions pour venir en aide à ces enfants confrontées à des difficultés», a signifié la secrétaire d'Etat. Par ailleurs, elle a salué le personnel médical qui œuvre au quotidien pour assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la population en général et les enfants de la file active du CHUP en particulier.

Un don salvateur

Quant au directeur de cabinet du ministère de la Santé, Huges Landry Hien, il a qualifié le don de salvateur. Pour lui, il viendra combler les besoins de l'hôpital et particulièrement soulager les enfants et orphelins vivant avec le VIH/SIDA. Fort de ce constat, il a traduit toute la gratitude du département à l'endroit du donateur. Embouchant la même trompête, le directeur général du CHUP/CG, Malick Djébré, a loué le geste et a assuré qu'il sera utilisé à bon escient. «Ce don va sans doute contribuer à la prise en charge nutritionnelle des orphelins et des enfants vivant avec le VIH/SIDA admis dans notre hôpital», s'est-il exprimé. Selon lui, la file active comptait 600 enfants au premier trimestre de l'année. Or, l'établissement sanitaire compte 137 lits.

Le Centre hospitalier universitaire Charles-de-Gaulle est un établissement public de santé et «l'unique dans le dispositif sanitaire du Burkina Faso», dédiée exclusivement à la prise en charge des enfants malades de 0 à 14 ans. Cette seule structure du pays spécialisée dans la chirurgie pédiatrique assure la prise en charge des enfants infectés par le VIH/SIDA depuis 2002. Cette prise en charge médicale est entièrement subventionnée par l'Etat et se fait à travers le conseil et le dépistage, le suivi des enfants inclus dans la file active par la consultation, les bilans thérapeutiques et la dispensation des médicaments. Pour ce qui concerne celle psychosociale, elle consiste en l'octroi de vivres, l'organisation des séances de sensibilisations, des visites à domicile, le payement des frais de scolarité et le suivi juridique aux malades victimes de stigmatisation ou toutes formes de violences liées à leur état de sérologie, a affirmé le DG de CHUP/CG.