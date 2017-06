Burkina Faso: Marche contre le mauvais état de la RN4

Face à la faible mobilisation de la marche contre l'état défectueux de la route nationale N°4 ce jeudi 22 juin 2017 à Fada-N'Gourma, les organisateurs sont montés au créneau pour dénoncer une démobilisation de leur lutte, orchestrée par le camp d'en face.

Annoncer en grande pompe sur les réseaux sociaux et par divers canaux, la marche des organisations de la société civile contre l'état défectueux de la RN°4 a tourné à la désillusion. Seulement quelques personnes, moins d'une centaine, ont répondu à l'appel des organisateurs.

Le principal acteur de la marche, Adolphe Tankoano a rapidement imputé cet échec au camp d'en face qui a usé de toutes les stratégies pour casser la lutte. «Le syndicat des transporteurs qui s'était joint au mouvement s'est désisté hier mercredi, par des communiqués radiophoniques du fait du début de la réparation de la voie. Cette attitude qui est la résultante de manœuvres a démobilisé la lutte», a soutenu M. Tankoano.

Pour lui, la lutte continue et les choses vont se préciser demain vendredi 23 juin. « Avec ce nombre, on ne peut pas faire comme on aurait souhaité. On ne prendra pas de risque. On rentre, on se prépare et on revient. L'adversaire a infiltré nos rangs. Il faut reconnaître qu'il a eu faille dans notre Le leader du mouvement M21, Marcel Tankoano venu de Ouagadougou n'a pas caché sa déception au regard de la faible mobilisation. «On a fait du tapage pour n'avoir que quelques personnes. Regardez-vous mêmes», a-t-il dit en s'adressant aux journalistes.