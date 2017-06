Congo-Kinshasa: Enquête Mics 2017 - Tenue de la première réunion technique

La deuxième édition de Mics, qui devait normalement avoir lieu en 2015 après la première édition de 2010, aura lieu cette année. C'est ce qui ressort de la première réunion du comité technique de cette enquête tenue le 21 juin dans la salle de réunion du ministère du Plan.

Au cours de cette réunion présidée par la secrétaire générale au ministère du Plan, Mme Mukeni, le chronogramme de cette enquête a été présenté. Le calendrier de la mise en œuvre de cette étude prévoit le pré-test, formation principale et enquête pilote entre mai et aout 2017 ; l'enquête à Kinshasa entre août et septembre 2017. Les enquêtes dans les provinces sont prévues entre novembre 2017 et février 2018. La validation des données interviendra entre mars et mai 2018 et le rapport final au mois de juillet 2018.

Mics 2017 s'est fixé comme objectifs de collecter les données de base sur les enfants et les femmes en RDC ; mettre à la disposition de tous les acteurs du développement les connaissances et analyses nécessaires pour une planification, une programmation et un plaidoyer basé sur les évidences; aider au suivi des objectifs de développement nationaux et internationaux et renforcer des capacités nationales et provinciales dans la collecte et l'analyse des données de base sur les enfants et les femmes. Cette enquête cible un échantillon de vingt et un mille six cent trente ménages répartis en vingt-six domaines entre huit cent dix et neuf cent ménages et sept cent vingt et une grappes de trente ménages chacune.

Plusieurs indicateurs sont pris en compte, notamment la mortalité, la nutrition, la santé de l'enfant et de la reproduction, la protection de l'enfant, le développement de l'enfant, l'alphabétisation et l'éducation, le VIH sida, le comportement sexuel, etc. A ces anciens indicateurs viennent d'être ajoutés pour Mics 2017 de nouveaux indicateurs comme masse media et technologie de l'information et de la communication, la victimisation avec comme indicateur violence, sécurité et discrimination ; le fonctionnement des adultes et de l'enfant ; le VIH-sida avec un regard sur la discrimination ; l'utilisation de l'énergie dans les ménages ; les compétences d'apprentissage pour les enfants âgés de 7 à 14 ans. Dans le questionnaire, le volet homme vient aussi d'être ajouté.