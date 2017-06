Congo-Kinshasa: Affaire Minière de Bakwanga - Les promesses non tenues de deux anciens Premiers ministres

Pour Tshibala, un originaire de la province, l'exercice n'est pas moins facile d'autant plus que le nouveau locataire de la primature doit composer avec un budget déjà très contraignant à cause de l'effondrement des recettes intérieures et même extérieures. Pour espérer mobiliser les partenaires extérieurs, il faut déjà arriver à certifier les réserves, rappellent les experts. Bien entendu, beaucoup s'interrogent sur la stratégie concrète de Bruno Tshibala pour répondre aux attentes légitimes des kasaïens. Encore une fois, le décor est planté pour une nouvelle désillusion.

A ce jour, le dossier Miba n'a pas constitué une vraie priorité pour les gouvernements successifs depuis l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Plusieurs études menées notamment par le Copirep confirment l'intérêt d'une relance durable de la société dont l'impact socioéconomique sur l'économie locale et nationale est indiscutable dans une période aussi difficile pour le pays. A son actif, la Miba a installé une centrale thermique qui profite aujourd'hui à quelques cités de la province est-kasaïenne. Ses activités constituent l'ossature de la vie sociale et économique de la province.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.