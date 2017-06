Congo-Brazzaville: Urbanisme et Habitat - Joseph KoKonyangi inspecte les maisons de l'Etat au Haut-Katanga

Joseph Kokonyangi a également visité plusieurs quartiers où sont situées les maisons de l'Etat qui sont, par ailleurs, devenues la cible de certains réseaux maffieux qui vendent et revendent ces maisons. Le ministre a tapé du poing sur la table et ordonné que des mesures soient prises pour que les maisons de l'Etat soient sécurisées.

Le constat fait est amer : La plupart des bâtiments sont construits sans le respect des règles urbanistiques et les normes en la matière. Accompagné de son staff avec en tête son directeur de cabinet, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a donné les instructions pour emmener les concernés au respect de la loi qui régule les constructions en RDC.

Après des activités politiques de grande envergure, le 19 et 20 juin, à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga où ils séjourne, le ministre de l'Urbanisme et Habitat et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, le Pr Joseph Kokonyangi, a travaillé sur les aspects techniques de sa mission dans la province du Haut-Katanga.

