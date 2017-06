Congo-Brazzaville: Journée internationale de la musique - Le vivre ensemble réunit les musiciens

À l'occasion de la célébration de la fête de la musique, la direction départementale de Arts et des Lettres de Pointe-Noire a organisé, le 21 juin, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard de Pointe-Noire une conférence -débat sur le thème "La musique au centre du vivre ensemble". Georges Mavouba Sokate, écrivain et Alain-Rock Ngoma, directeur du Centre culturel Jean-Baptiste-Tati Loutard, ont été les conférenciers.

C'est sous le signe de la réflexion, de l'échange et du partage qu'a été célébrée 34e journée internationale de la musique. Pour la direction départementale des Arts et des Lettres de Pointe-Noire, ce moment de partage a été voulu ainsi pour que les musiciens se forment et s'informent et d'exceller dans l'exemple et le talent car le musicien est un miroir de la société. «La musique est au chevet de l'Homme en toutes circonstances. Elle adoucit et console les cœurs et les corps», a dit Fabien Obongo, directeur départemental des Arts et des Lettres de Pointe-Noire en ouvrant le focus.

Le vivre ensemble est l'une des valeurs de la République et de la Nation. Vivre ensemble comporte plusieurs visages, a savoir social, culturel, religieux, philosophique. Il incombe aux artistes en général et aux musiciens en particulier, aux sociétés civiles et aux dirigeants politiques eux-mêmes d'assurer la réalisation du vivre ensemble avec les outils à leur disposition, a dit Georges Mavouba Sokate, et d'exhorter les Congolais à l'amour de la Nation. « Nous devons vivre ensemble pour bâtir ce lopin de terre qui est notre pays et que nous appelons Congo », a-t-il poursuivi.

S'inspirant de son ouvrage La Construction d'une conscience nationale par les musiciens publié chez l'Harmattan en 2013, l'orateur a signifié : « La palme d'or revient aux musiciens qui, depuis les années 1950, déjà avaient proclamé et chanté que nous devons être un, que nous devions nous unir, que nous devions nous aimer. Dans le livre, j'ai cité les chanteurs d'antan qui ont bien traité ce sujet comme Jacques Loubelo, Franklin Boukaka, Pamelo Moun'ka, le Grand Kallé Jeff et bien d'autres et aussi les musiciens de la nouvelle génération. Dans l'ouvrage, je montre aussi comment les musiciens chantent la conscience d'être Congolais, sans les murs, ni les barrières des ethnies, des tribus, des régions ». Selon Georges Mavouba Sokate, vivre ensemble n'est pas que vivre ensemble, c'est-à-dire les uns à côté des autres sans se regarder, mais plutôt les uns avec les autres, se juxtaposer même sans se heurter.

Pour Georges Mavouba Sokate, le musicien est le thaumaturge de son peuple. C'est pourquoi il est bon qu'il chante en lingala ou dans l'une de nos langues forgées par le peuple. Les musiciens ne chantent par pour tuer le temps. Et les mélomanes comprennent la musique car elle fait partie de leur famille d'émotions et de sensations. « Aujourd'hui, nous déplorons que les musiciens actuels ne fassent plus leur travail sur un texte. Et qu'ils plongent souvent dans l'obscénité. Comment peut-on animaliser ou bestialiser celle qui nous donne la vie. À mon avis, je ne trouve pas ça élégant. La musique et les chansons doivent traverser les âges », a-t-il déclaré.

Selon Alain-Rock Ngoma, la fête de la musique est en réalité la fête du vivant car autour de la musique il y a 68 métiers (preneurs de son, manager, diffuseur, producteur... ). Nous devons alors repenser notre façon de faire la musique, la recentrer sur l'essentiel en produisant des œuvres sur des sujets qui éveillent, éduquent et non celles qui dépravent les mœurs. En remercient tous les participants à cet échange, Fabien Obongo a invité les musiciens à prendre auprès de l'admnistration des Arts et des Lettres toutes les informations utiles pour leur expression et aussi pour leur reconnaissance légale afin d'éviter d'éventuels désagréments dus à l'ignorance.