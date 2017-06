Congo-Brazzaville: Musique - Les partitions de Fétiche Mpongo et Malu sont disponibles

Les tubes de feu M'Pongo Love et Tshala Muana sont repris dans Rumba Parade Volume 2, la nouvelle anthologie musicale de l'Institut national des arts présenté puis baptisé, le 9 juin, dans la salle Brel du Centre Wallonie-Bruxelles.

Avec un gros enthousiasme et visiblement fier de présenter la nouvelle publication, le directeur général de l'Institut national des arts (INA), Yoka Lye, a souligné qu'elle est le « fruit d'un génie et d'une énergie améliorés de la part des concepteurs et des « géniteurs » de mieux en mieux inspirés ». Pour ce qui est de ses caractéristiques générales, il y a lieu de savoir que la deuxième édition de Rumba Parade déjà « plus gaillarde » que la précédente sortie en 2014 a donc « un format épanoui ». Par ailleurs, il semble bien que sa couverture aux couleurs vives qui rehaussent les motifs d'un « pagne à la mode rumba » plaît encore plus à cause du couple d'«ambianceurs» dansant sur un disque vinyle 33 tours bien en vue au centre.

Le contenu de ce second volume Rumba Parade, 98 pages aérées qui contiennent 13 chansons de 9 auteurs-compositeurs, présente « une diversité riche du point de vue des langues, des styles, des générations et du genre ». Il devrait donc assurément plaire à une large frange de mélomanes congolais des deux rives.

En effet, les morceaux repris dans cette anthologie sont des tubes qui ont bien résisté à l'usure du temps, des chansons que l'on tiendrait pour des classiques de la musique congolaise sans que cela n'offusque quiconque. Et, pour le bonheur de ceux qui sont étrangers aux langues des textes, notamment le lingala et le ciluba, ils ont tous été traduits en français. Et les partitions des chercheurs de l'INA et du Cedar (Centre de recherches et de diffusion des arts) qui les accompagnent vont désormais permettre leur plus large diffusion. C'est dire que les musiciens des quatre coins du monde n'auront dès lors aucun mal à les interpréter. Sur ce point, Rumba Parade volume 2 apporte un véritable coup de pouce pour une meilleure promotion de l'art d'Orphée local. Un atout qui lui maquait cruellement, mais ce n'est qu'un début encourageant.

Photos et commentaires en bonus

Les photographies en couleurs assorties de commentaires spécifiques et ciblés de chacun des 9 auteurs-compositeurs parmi lesquels les regrettés Franco, Grand Kallé, Tabu Ley, M'Pongo Love et Mayaula Mayoni, alias Don Padrino, sont un bonus qui ne sera pas pour déplaire aux mélomanes, au contraire. À eux sont joints Jeannot Bombenga, Simaro, Tshala Muana et Koffi. Et la meilleure pour le fin mélomane qu'est le Pr Yoka Lye, c'est que « l'anthologie comporte deux signatures prestigieuses, à savoir la préface du Pr Mpeye Nyango, président du Conseil d'administration des Instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques et la postface d'Abdourhamane Diallo, Représentant de l'Unesco en RDC ». Et le commentaire encourageant de la déléguée de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Katryn Brahy, est on ne peut plus éloquent sur la nature de l'appui qu'elle apporte à la promotion de la rumba congolaise.

En effet, comme l'aura rappelé le directeur général de l'INA, tout est parti de la première édition. « En 2014, ce que j'appelle un peu pompeusement la « Coalition Rumba » composée de la Délégation Wallonie-Bruxelles, de l'Institut national des arts et soutenue par bon nombre d'« adeptes mélomanes », a produit un premier recueil de partitions musicales », a-t-il affirmé.

C'est un travail appréciable qu'ont réalisé tous ensemble les équipes de l'INA et du Cedar qui ont traduit les textes, à l'instar du chef de la Section musique, en l'occurrence le Pr Jean-Romain Malwengo, Jean-Marie Ngaki et Yoka Lye. Et dans le lot des transcripteurs, sont repris notamment les chercheurs et Prs Michel Lutangamo, Heritier Mayimbi, Michel Ngongo et Honoré Diakanua.

Le Pr Yoka a circonscrit la démarche particulière qui a conduit aux publications des anthologies. Il a dès lors souligné que « peu de travaux sont orientés vers le centre et l'essentiel des préalables et des prolégomènes épistémologiques, à savoir le décodage- l'encodage- le décodage des formes et des styles, à travers les exigences de l'écriture et des lignes harmoniques, à travers la vie secrète des chansons ». Par ailleurs, elles contribuent de manière notable, pense-t-il, à la « consignation formelle par écrit des traditions musicales congolaises encore largement orales ». Mais encore, a-t-il soutenu à raison, elles participent à la « revalorisation du patrimoine culturel congolais au rang du patrimoine de l'humanité ».