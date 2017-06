Congo-Brazzaville: Fibre optique - Le Congo appelé à diversifier ses sorties internationales

La coupure du câble WACS serait provoquée par l'ancrage d'un bateau de pêche. Les travaux de réparation devraient durer entre six et sept semaines au moins selon certaines sources.

Cette liaison portant dans le cadre du projet Central african backbone (CAB) coûterait au Congo la bagatelle de 1,3 milliard de francs CFA. L'infrastructure existe d'ores et déjà entre les deux pays et il ne reste plus que la pose des équipements.

La scission de la bretelle nationale reliée au câble sous-marin à fibre optique (WACS) souligne l'importance pour le Congo de diversifier ses sorties internationales, en se connectant à d'autres réseaux, notamment Sat 3 et ACE via le Gabon.

