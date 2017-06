Congo-Brazzaville: Championnats africains de Boxe - Laury Pembouabeka et Rodrigue Ngalebaye valident leur ticket pour l'Allemagne

« Les gens avaient beaucoup commenté ma défaite aux Jeux africains. Après cette compétition, il fallait se relancer. J'ai travaillé dur pour participer à ces championnats d'Afrique. En tant que capitaine de l'équipe nationale, il fallait enchainer les victoires. Mais ce n'est pas fini. Je participe à cette compétition avec deux objectifs : d'abord hisser haut le drapeau national et le deuxième c'était la qualification aux championnats du monde. Chose faite aujourd'hui », a commenté Laury Pembouabeka. Au début de la soirée, son coéquipier Rodrigue Ngalebaye l'a imité en battant également aux points mais dans les 81kg le Mauricien Olivier Louis Cédric. La compétition est par ailleurs terminée pour les trois autres Congolais qui ont combattu lors des deux premières sessions de la journée de jeudi. Dans la catégorie de plus de 91 kg, le Congolais Ardi da Sylvia Ndembo a été battu par KO au 2e round par le Camerounais Arsene Foukou Fosso. Dans la catégorie des 52 kg, le Congolais Dalvin Loic Nguimbi a marqué sa double qualification. Il a été battu aux points par l'Algérien Flissi Mohamed. Dans les 60 kg, l'aventure s'est également achevée pour le Congolais Fabrice Henri Nzaou. Il s'est incliné aux points devant le Mauricien Jean John Collins.

