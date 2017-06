Congo-Kinshasa: Cyclisme - James Brendan Cole remporte le cinquième Tour de la RDC

La cinquième édition du Tour cycliste international de la RDC s'est achevée, le 21 juin, au terme de la sixième et dernière étape de la course, courue entre Mitendi et le boulevard Triomphal à Kinshasa.

C'était en présence du Premier ministre Bruno Tshibala et du ministre des Sports, Papy Nyango. Le coureur belge d'origine australienne de l'équipe franco-belge, James Brendan Cole, a conservé le maillot jaune au classement général, remportant ainsi cette édition 2017 du Tour de la RDC, devant le Français Noël Richet, le Hollandais Rick Nobel, le Burkinabé Abdoul Aziz Nikiema, le Camerounais Ghislain Sikandi.

Notons que l'Ivoirien Konté Bachirou a gagné la dernière étape sur le boulevard Triomphal à Kinshasa. Le prix du meilleur coureur congolais a été remporté par Jonathan Liyanza Mulaja. Le Bénin a raflé le prix du fair-play de la compétition, et le Burkina Faso le prix de la meilleure équipe africaine. Les Pays-Bas terminent en tant que meilleure équipe européenne. Pendant une semaine du Tour, on a remarqué un fort engouement populaire au bord des routes, les Congolais ont exprimé leur « adhésion » à cette compétition cycliste de Goma, Kindu, Likasi, Kolwezi, Masimanimba, Kenge, Kisantu, Mitendi et Kinshasa.