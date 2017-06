Congo-Kinshasa: Ligue des champions - V.Club n'a plus son destin en main

Le coach de Saint-George, Fasil Tekaligu pense se servir de cette défaite pour la suite de la compétition. « Je dis félicitation à V.Club pour la victoire. Nous avons été un peu lents dans les quinze premières minutes de la partie parce qu'on essayait d'étudier le jeu de notre adversaire. Nous avons essayé d'ouvrir le jeu en deuxième période et de multiplier nos chances, mais il était déjà trop tard. Nous n'avons pas eu une grande différence entre les deux équipes, surtout en seconde période. En première période, nous avons été attentistes et nous avons subi. Ce n'est pas encore terminé. Nous avons encore la chance de nous qualifier. Nous jouons notre prochain match à domicile contre Sundowns. Je pense que ça ira. Nous avons cinq points effectivement, mais cette explication a été la meilleure pour nous. Cela nous a servi d'expérience pour les prochaines prestations à l'extérieur », a-t-il indiqué.

Pour sa part, l'attaquant Eddy Ngoy Emomo a dit sa satisfaction pour ce succès afin que le groupe retrouve la confiance : « Je suis juste content d'avoir gagné face Saint- George, c'était vraiment important pour nous, pour la confiance et pour la suite de la Ligue des champions, ainsi que le Play-Off de la Division 1. On espère continuer sur cette dynamique-là pour quelques bons résultats à la fin du championnat ».

« Nous avons fait une belle entame de match. Mais le score de deux buts à zéro est un peu compliqué à gérer, surtout en deuxième période parce que vous hésitez à attaquer. Vous le faites mais vous avez peur d'encaisser en le faisant. Et quand vous prenez un but, souvent c'est la panique générale. C'est un peu notre petite maladie actuelle, la gestion des fins de matchs. Nous avons eu quelques occasions pour tuer le match, mais quand on ne peut pas le faire, il faut stabiliser l'équipe. C'est ce que nous avons fait. Pour l'instant, nous n'avons pas notre destin en main. Nous allons jouer notre prochain match contre Espérance de Tunis pour le gagner mais nous avons perdu notre décision. Nous sommes à la merci des autres, en attendant des circonstances favorables », a déclaré Florent Ibenge après la victoire de V.Club sur Saint-George d'Ethiopie, premier succès des Dauphins Noirs qui étaient sur trois défaites de suite en phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.