Congo-Brazzaville: Division 1/Play-Off - DCMP écrase Muungano et entretient encore l'espoir du titre

Le mercredi, Sa Majesté Sanga Balende a été tenu en échec, le mercredi 21 juin 2017 au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi, par Don Bosco de Lubumbashi par un but partout, en match comptant pour la 12e journée de Play-Off de la Division 1. Mwin Dibundu a ouvert la marque à la 27e minute pour les Salésiens de Lubumbashi. Bukasa Bakangila a égalisé pour les Anges et Saints du Kasaï Oriental à la 65e minute. L'on note que le principal artilleur de Sanga Balende, Lusiela Mande a loupé un penalty au début de la deuxième période. Ce score de parité permet à Sanga Balende de totaliser 14 points en 12 rencontres, alors que Don Bosco compte 11 points en 11 matchs livrés. Sanga Balende reste toutefois derrière Renaissance du Congo, quatrième avec 15 points.

Pour cette rencontre, Otis Ngoma a rappelé Manitou, alias Zododo, et l'on a aussi noté la présence sur l'aire de jeu Ava Dongo, Yannick Tusilu, Cédric Mbidi, Doxa Gikanji, Mukoko Amale, etc. Avec cette victoire, DCMP totalise 24 points et rejoint Mazembe à la tête du classement, mais avec un match en plus. La lutte sera donc âpre jusqu'au titre de cette compétition nationale du ballon rond.

L'équipe coachée par le technicien congolais Otis Ngoma Kondi s'est imposée par deux buts à zéro, le 22 juin, au stade des Martyrs de Kinshasa, avec les réalisations du meilleur buteur Ricky Tulengi à la 45e minute. Il reprenait une frappe de Jean-Marc Makusu Mundele mal renvoyée par le gardien de Muungano. Makusu a inscrit le deuxième but à la 54e minute, avant de signer un doublé et porter le score à trois buts à zéro à la 58e minute.

